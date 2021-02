Wanda recibió San Valentín en ropa interior: "lo que enamora es la personalidad y no te la da un cirujano"

domingo, 14 de febrero de 2021 00:00

Wanda Nara comparte todo tipo de detalles de su vida privada y por ello recibe tanto amor como odio de sus seguidores. En la víspera de San Valentín, la rubia se mostró en un conjunto de ropa interior rosa y reflexionó sobre las críticas.

"Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente, mi cuerpo vivió 5 embarazos, 5 cesareas y aunque podría permitírmelo no tengo ninguna extensión de piel ,ninguna lipo. Esperé... bajé 5 veces de peso, escuché críticas y más críticas (casi siempre de mujeres). Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige qué hacer con su estética... apruebo todo lo que nos haga sentir mejor", comenzó su dedicatoria.

Finalmente, les dedicó un feliz día del amor a quienes la aman y la odian. "Nunca me lastiman las criticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco... lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad, eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque... muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad, esa te gana o te pierde para siempre. Buen San Valentín a todos", sentenció.

Se agranda la familia

Ivana Icardi, hermana del conocido futbolista, sorprendió a su más de 900 mil seguidores de Instagram al contar que está embarazada de su primer bebé. "Ahora se han convertido en dos los amores de mi vida", aseguró en el posteo en el que se la puede ver besando al futuro papá, Hugo Sierra y mostrando la ecografía.

Ivana está embarazada de 15 semanas y ya confirmó que se trata de una nena a la que llamarán Giorgia. "Me encantan los mensajes que me están enviando. Los dos queremos agradecerles", manifestó la ex Gran Hermano en sus historias.

Después de haber estado en pareja con Luifa Galesio, a quien conoció en la casa más famosa del país, la mediática participó de otro reality, esta vez en España, "Supervivientes", en donde encontró al "amor de su vida".