Maju Lozano, quebrada por la leucemia de Lío: "su diagnóstico fue un golpazo"

A mediados de octubre del año pasado Lío Pecoraro anunció que lo habían diagnosticado con leucemia y desde entonces se dedicó a enviar mensajes positivos a través de las redes sociales. Esta vez, decidió enviarle un gran mensaje a su amiga Maju Lozano a través del programa "Vino para vos".

“Quería estar presente en este programa donde vas a tener de invitada a mi amiga, compañera de trabajo y codo a codo, María Eugenia Lozano. Una mujer que es tal cual como ustedes la ven delante y detrás de cámara, una mujer ciento por ciento natural, honesta, buena mina, que está para el que lo necesite en la circunstancia que sea. Una mujer realmente excepcional de un corazón enorme como pocas hay en este ambiente de la televisión argentina y el medio artístico. Pronto estaremos todos juntos”, aseguró el periodista.

Conmovida por las palabras de Lío, Maju confesó qué prometieron hacer cuando él se recupere. “Mi pelado. Hicimos varias promesas, pero una de las que hicimos es que cuando él pueda salir, nos vamos a ir a comer un sándwich de salame y queso. Entonces, ayer le digo ‘estás tardando mucho y el sándwich es cada vez más grande, ya no nos va a entrar en la mesa’”.

Además, compartió qué es lo que lo hace tan especial para ella. “A mí me sorprendió Lío. Casi que lo que más valoro de la gente es su capacidad de trabajo, la gente trabajadora ya tiene un lugar en mi corazón. Y él tiene una capacidad de trabajo inagotable y un empuje. Con él hubo como un código inmediato. Es un buen tipo y se va a poner bien. Tiendo a creer que, por ahí, necesitaba frenar. Buscándole algo positivo, si es que tiene algo positivo una leucemia. Pero a veces creés que vas para un lado y la vida te manda para otro. Uno tiene que aprender a aceptar la que viene con alegría, que es lo que tiene Lío. Nunca perdió su alegría ni su fortaleza. Pelado, te quiero. Te amo y lo sabés”, le dedicó.

La humorista recordó cómo fue que se enteró de la enfermedad de Pecoraro. "Su diagnóstico fue un golpazo… tanto que yo no le creía cuando me llamó para contarme. El día que supe el diagnóstico por boca de Lío y tenía que salir al aire, fue tremendo, me bajo la presión. No sabíamos cómo encararlo. Pero siento que él está de vacaciones, en el hotel como él le dice. Siento que está de viaje, porque transitar esa enfermedad es un viaje, y esto también va a pasar. Muy pronto va a ser una anécdota, ya es una anécdota", sentenció.