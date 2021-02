Florencia Peña tras recibir el testeo de la vacuna china: "está buena la experiencia"

sábado, 13 de febrero de 2021 11:00

Tras la fuerte polémica que se desató entorno a la información que había difundido Rodrigo Lussich sobre la vacuna que iba a recibir Florencia Peña contra el coronavirus de origen chino, la actriz se sometió a la dosis del laboratorio Sinopharm.

Se trata de un testeo en fase 3 que hace el laboratorio procedente de China y cuya convocatoria al voluntariado para someterse a ésta lo hizo la Fundación Huésped.

En esta etapa, que sigue siendo de prueba, se sometió, Florencia Peña con su pareja Ramiro Ponce de León y dentro de un año sabrán si les inocularon la vacuna o un placebo.

En su cuenta de Instagram la conductora y actriz subió videos mostrando cómo era ese proceso. “Vinimos temprano para sacarnos sangre con Rama. Nos hicieron los estudios de HIV y de embarazo para ver si estamos en condiciones de seguir con el procedimiento y por suerte nos dio todo negativo”, dijo.

“Ahora tenemos que esperar a que nos den la vacuna o el placebo, cosa que no nos van a decir. Y después de eso tenemos que seguir con controles durante varios días para ver cuáles son los síntomas que presentamos”, agregó.

Posteriormente en su programa Flor de Equipo (Telefé), contó con un poco más de precisión lo vivido: “me siento bien, me duele un poquito el brazo. Es una experiencia re linda. Les cuento que esta primera etapa del voluntariado ya se cerró, pero se van a abrir otras. Y aclaro que no es por ser famosa que pude ser voluntaria, sino que estaba abierto a cualquier ciudadano en esta campaña de Fundación Huésped y Fundación Proteger”.

“Cuando sos voluntario también te estás arriesgando. Dormí medio raro pensando en eso”, señaló confesando que “está buena la experiencia más allá de saber si me dieron la vacuna o el placebo". "Este estudio termina en un año y recién ahí te lo cuentan. De todas maneras, en algunas semanas me puedo hacer un estudio de anticuerpos, que corre por cuenta de cada uno, y no tenés que informarlo”, finalizó.