Emotivo video de Sergio Lapegüe: dejó Terapia Intensiva

sábado, 13 de febrero de 2021 09:00

Después de 19 días de una lucha intensa contra el coronavirus, que lo dejó en un estado crítico en Terapia Intensiva, Sergio Lapegüe pasó este viernes a una habitación común. El conductor de TN transita la última etapa del covid-19 y desde la habitación del Sanatorio Juncal contó la alegría que siente a sus seguidores.

Este viernes en la tarde, publicó un video en su cuenta de Instagram con un mensaje en el que agradeció a Dios por su recuperación y a los médicos que lo atendieron en todo su proceso. "Creo que es viernes, 2 de la tarde será más o menos", comenzó expresando en el video en el que mostró sus bolsitos arriba de la cama listo para cambiar de lugar.

"¡Ay que alegría. Me dan el alta de Terapia Intensiva, voy a pasar a una habitación común. No puedo creer que he pasado 16 o 17 días!", expresó con la alegría que se reflejaba en sus ojos. Luego destacó las palabras que le dirigió el médico que lo atendió: "me hizo caminar un poquito y me dijo 'hace unos días estabas hablando con el barba y hoy estás caminando'. ¡Gracias a Dios, un paso más!".

Por otro lado, junto al video publicó unas palabras relatando que "de a poco" va saliendo en este camino que empezó a fines del mes pasado. "Desde que vine a hisoparme aquel domingo 24 de enero y quede internado. Desde ayer estoy sin oxigeno, volviendo a dar mis primeros pasos con la ayuda de los Kinesiologos", escribió en su muro.

Fueron 19 días los que permaneció internado en esta pelea cuerpo a cuerpo con el covid-19. "Ya dejé la sala de terapia intensiva. Gracias a los médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza. Todos pusieron ese enorme granito de pasión y de amor que me está ayudando a respirar. Otro paso más", finalizó el posteo.