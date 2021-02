Abel Pintos presentó "El Amor en mi Vida" y emocionó a los seguidores

viernes, 12 de febrero de 2021 00:45

Cuando el reloj marcó las 00 horas de este 12 de febrero, el nuevo video de Abel Pintos, "El Amor en Mi Vida" quedó habilitado para reproducirlo en varias plataformas.

El cantante venía generando gran expectativa con el material y una vez que lo lanzó generó el delirio y la locura de sus seguidores. En apenas media hora el video, dirigido por Agustín Tafet, superó en Youtube más de 17 mil reproducciones y cientos de mensajes.

El video dura 4:05 minutos y comienza mostrando al cantante recostado en una balsa y mirando al cielo, en lo que aparenta un naufragio en plena noche y con el cielo como testigo. Luego el cielo del amanecer envuelve al protagonista mientras él le canta a su verdadero amor. El final de las imágenes sorprende.

El Amor en Mi Vida es mucho más que el nombre de su nueva canción y video, es el título de su nuevo álbum de estudio que va a editar en este 2021. Aún no trascendió más detalles de los temas que contendrá ese disco ni los ritmos a los que apelará pero ya el recientemente estrenado consiguió una muy buena repercusión en sus seguidores.

"No sé si será su mejor canción porque no soy nadie para decirlo pero si causa una emoción tan enorme. Siempre me trasmite tanta paz y amor", escribió una de sus seguidoras a lo que otra agregó: "No puede ser que con cada canción termine llorando".

En esos sentidos se repitieron varios de los mensajes, especialmente al pie del video de Youtube.