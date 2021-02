"Me angustio": el adiós que más le duele a Darío Barassi

jueves, 11 de febrero de 2021 19:06

Darío Barassi consolida su éxito en televisión con su conducción en "100 argentinos dicen" y tras superar el coronavirus no sólo volvió a grabar el programa, sino a su departamento en la Ciudad de Buenos Aires desde el que grabó las historias más desopilantes para Instagram.

Pero esta vez, el sabor de esa visita fue diferente. "Hola bebito mío, te extrañaba. Hola, hola. Me angustio... Ay, bicho, te extrañaba. Me angustio", se lo escuchó decir cuando empezó a recorrerlo. "Qué increíble cuando una casa la hacés tan propia... esta casa, todos los detalles. Me angustio", adelantó. El sanjuanino iba para El Trece y se hizo una escapada para "vivir" unos momentos en lo que considera su hogar.

"Lo venía a mostrar porque está a la venta. Me angustio. ¿Cómo no te va a gustar? Vos pisás este departamento y decís: "¿cuánto querés, gordo?" Se vienen cambios para la familia, para el gordo y las chicas. Me angustio", volvió a insistir.

El luminoso duplex está en la zona de Belgrano y el conductor confió en que como tiene "olor a Barassi" pronto tendrá dueño. ¡Qué nostalgia!

Batalla ganada al coronavirus

Este viernes, después de cursar varios días con fuertes síntomas, el conductor sanjuanino reconocido a nivel nacional, Darío Barassi, superó el coonavirus y reveló cuál fue "su clave".

La noticia la confirmó el propio Barassi quien a través de historias de Instagram se mostró eufórico tras poder salir de su casa y sentirse libre . Sin embargo, con el correr de las horas, el conductor de Cien Argentinos Dicen subió una foto y mostró el secreto de su bienestar.

Tras 14 días aislado con su familia tras ser diagnosticado con coronavirus, Darío Barassi recibió el alta médica. Así lo confirmó este jueves desde su "oficina" como le dice al baño y confesó que sintió mucho miedo porque es del grupo de riesgo por su obesidad.

"Finalmente mi familia y yo estamos terminando el tránsito del covid. Debo ser muy agradecido con Dios y la vida, lo transitamos con relativa liviandad, sobre todo mi mujer y mi hija que gracias a Dios no tuvieron grandes alteraciones. Emilia tuvo un poco de tos, Luli perdió el gusto, el olfato, estuvo cansada por momentos", comenzó expresando en un video que compartió en su muro de Instagram.

Luego contó que él tuvo "todos los síntomas" desde perder el olfato y gusto hasta dolor de cuerpo y estómago, entre otros. Es por eso que tenía temor de lo que le podía pasar y si empeoraba su cuadro. "Soy población de riesgo por mi sobrepeso, estuve con mucho miedo, preocupado, estuve todos los síntomas", agregó.