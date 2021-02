Sin vueltas: Hernán Drago mostró a su nueva enamorada

miércoles, 10 de febrero de 2021 00:00

Hernán Drago es uno de los argentinos más facheros y en la TV la rompe en "Bienvenidos a bordo". En las últimas semanas, mientras recorre el país promocionando su perfume, aumentaron los rumores de que estaba enamorado.

Que era una persona muy cercana; que era Alejandra Maglietti... en fin, el mismo modelo mostró quién es su nueva enamorada. "Desde chiquita ya lo sigue", destacó una fan que lo etiquetó en la tierna foto de una bebé mirándolo en la tele. Él retribuyó el amor con una serie de emojis alusivos. ¡Pura ternura!

¿Quién se resistiría a esa pequeñita? El modelo quedó muerto de amor con su fan más bella.

En tanto, en un tono más serio, fue Marcela Baños la que en el programa que se vio este martes en El Trece directamente le preguntó si su corazón ya tiene dueña. Él fue muy claro: "no estoy en relación, no estoy de novio, no estoy empezando una relación". Tras asegurarlo, no pudo ocultar sus intenciones de sonreír cuando Guido Kaczka le sacó en cara: "más vale que después no sea distinto a lo que estás diciendo porque con Marcela Baños nos vamos a calentar de verdad". ¡Epa!