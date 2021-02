Sergio Lapegüe desde terapia intensiva: "estoy peleando hasta el final"

miércoles, 10 de febrero de 2021 18:55

En la cama de la habitación del Sanatorio Juncal de Temperley y aún en Terapia Intensiva, Sergio Lapegüe se comunicó con sus seguidores a través de las redes sociales. El periodista de TN cumplió este miércoles 17 días de internación con coronavirus y de a poco va superando la enfermedad.

Lape, como le dicen sus compañeros del informativo de la mañana, contó que este miércoles se siente mejor y por eso decidió recurrir a las redes sociales para escribir a todos aquellos que lo estuvieron acompañando y mandando energía a la distancia para afrontar este cuadro de salud.

"Ni en mis más remotos sueños me hubiera imaginado estar viviendo, esta pesadilla. Todos me dicen que tengo que ser fuerte. Que voy a poder", relató al principio del posteo que compartió en Instagram donde se lo ve sentado en la cama pero conectado al oxígeno.

Luego en el mensaje agradece a todos por la ayuda, el aliento y las oraciones. "Aquí en esta cama de terapia intensiva con todos los cuidados, se multiplican por centenas los deseos de todos y llegan para apuntalar siempre cuando aparece el bajón. Y a veces aparece. El optimista por naturaleza a veces no puede serlo siempre", destacó.

Desde Terapia Intensiva admitió que la vida en la habitación no es fácil. "No puedo bajar. No puedo hacer movimientos bruscos simplemente porque mis pulmones lo pueden sentir. Y ahora están dominados y manejados por el COVID. Solo por ahora. Si, el tiene el control, pero yo tengo el control de mi mente. Es una pelea fuerte en medio del ring. El que logra respirar gana", destacó.

"Estoy peleando hasta el final. Esto es el día a día. Esta foto es mi actitud. Aquí estoy con una cánula de alto flujo de oxigeno. Todo es nuevo. Mi vida será diferente. Aprender a respirar será mi gran desafío. Por ahora con el oxigeno que es mi más Preciado aliado y con el afecto de mi familia y de todo el personal médico de la juncal", finalizó destacando que "pronto el abrazo será interminable".