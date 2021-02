Flor Peña será vacunada y estalló en Twitter: "aclaro para evitar especulaciones"

miércoles, 10 de febrero de 2021 01:05

Un verdadero revuelo se generó en las redes sociales después de que se conociera que la actriz Florencia Peña se someterá a la vacuna contra el coronavirus. La información había sido dada por el periodista Rodrigo Lussich y generó gran controversia en Twitter donde llegó a ser tendencia.

Tras la repercusión y la lluvia de críticas que recibió, por no ser grupo de riesgo, la conductor de Flor de Equipo salió a aclarar que la dosis que recibirá es de la China y no de la Rusa.

"Quiero aclarar debido a una información errada que anda circulando, que tanto mi compañero Ramiro como yo, estamos de voluntarios para darnos la vacuna China. Sabremos en un mes si nos dieron la vacuna o un placebo. Cualquier otra versión es absolutamente falsa", comenzó explicando Peña en Twitter.

Luego agregó en otro posteo: "Siempre dije que confiaba en la vacuna Rusa. Pero no pertenezco a ningún grupo de riesgo para poder acceder a ella. Por eso decidimos ser voluntarios de la vacuna China, con la misma expectativa e incertidumbre como cualquier ciudadano. Lo aclaro para evitar especulaciones".

Notoriamente indignada por la repercusión que había alcanzado la nota de Rodrigo Lussich, luego decidió compartir un posteo de él y lanzar un mensaje donde no ocultó su malestar por el tratamiento de la información: "Tenes mi número Rodri. Si me preguntabas te contaba para evitar especulaciones.Y además la información que te pasaron era confidencial. De hecho desde la gerencia del hotel se comunicaron para pedir disculpas. Son temas sensibles esta bueno dar data precisa. Beso".

La bronca que se generó en Flor se dio a partir de que le llovieron las críticas en las redes considerándola una "privilegiada". Los twitteros la acusaron de haber sido beneficiada por el gobierno de Alberto Fernández para vacunarse contra el Covid-19 inclusive antes que muchos esenciales como médicos y docentes, por ejemplo.

"Soy voluntaria Feli. No se si me darán la vacuna o placebo . Es raro que siendo personal de salud no lo sepas", le contestó a una seguidora que dijo que es personal de salud y no estaba dentro de los elegidos para recibir alguna dosis.

Finalmente se refirió a un portal de espectáculo que hizo hincapié en la respuesta indignada que dio Peña en las redes a Lussich. Ante esta nota salió al cruce: "No hay problema que cuenten que soy voluntaria de la vacuna China. De hecho lo voy a documentar para contar mi experiencia. El problema es no aclarar que no se trata de la Rusa . Eso es de mala leche en un tema tan sensible".

