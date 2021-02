Fernando de Rombai le dedicó un emotivo posteo a Úrsula: "eras demasiado tierna, no te merecías esto"

miércoles, 10 de febrero de 2021 22:06

"Estoy realmente muy dolido". Con esas palabras Fernando Vázquez Rodríguez, más conocido como "Fer Vázquez", productor musical y cantante de Rombai, expresó en las redes sociales el dolor que le provocó la muerte de Úrsula Bahillo.

La joven que fue asesinada por su ex novio policía, Matías Ezequiel Martínez, era fans de Rombai y cada vez que pudo iba a verlos. Precisamente así fue como su líder la conoció y en más de una ocasión accedió a sacarse una foto con ella.

Este martes, un par de postales de esas compartió en su cuenta de Instagram donde la recordó y pidió justicia. Para el posteo usó duras palabras reconociendo que le da mucha rabia lo ocurrido y culpó a la sociedad por no protegerla.

"Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras DEMASIADO tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la puta sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera", comenzó expresando el cantante uruguayo en su cuenta de Instagram.

Luego se preguntó "cómo pueden seguir pasando estas cosas" y "cómo siguen habiendo personas que piensan tener el derecho de decidir sobre la vida de otro".

"Este Pibe es un cagon, un hijo de puta, que merece que la ley haga justicia. Pero además hay muchos más x ahí dando vueltas. Me encantaría que se aprenda y que las cosas cambien. Pero la verdad, esto me quita las esperanzas. Estoy realmente muy dolido. Mis condolencias para su familia y seres queridos", finalizó destacando que como sociedad "debería darnos verguenza".