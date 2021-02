En medio de los rumores de separación, el Pollo Álvarez hizo un sutil posteo

miércoles, 10 de febrero de 2021 20:55

Desde hace varias semanas una serie de rumores comenzaron a copar los portales y programas de espectáculo: el Pollo Álvarez y Tefi Russo estarían atravesando una fuerte crisis de pareja.

A poco más de un año de su casamiento, la versión de separación comenzó a escucharse a partir de que no comparten posteos juntos y que él comenzó a subir publicaciones en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Él ya no convive con ella?, ¿por qué elige pasar la noche en un hotel?, fueron algunos de los interrogantes que sobrevolaron las redes sociales de la mano de los seguidores que están atentos a todos los movimientos de ambos. Sin embargo según difundió el portal Ciudad.com, “no está separado, ni sabe de dónde salió el rumor. Por la cuarentena quizá no haya sido el mejor año del matrimonio, aunque no están peleados”.

“Cuando duerme en hoteles es porque se levanta a las 5.30 para estar a las 9.30 en Nosotros a la Mañana, y si después graba o hace eventos, no tiene sentido que haga el viaje a Tigre para dormir apenas cuatro horas. Es por comodidad”, siguió el allegado al conductor de Nosotros a la Mañana.

En medio de esos rumores, él salió a compartir un posteo en su historia de Instagram donde hace referencia directamente a ella.

En la tarde de este miércoles subió una foto de Tefi Russo, donde la arroba a ella con su cuenta de Instagram @inutilisima y @eltrecetv. La foto es la de promoción del programa que ella encara y que la muestra espléndida en alguna finca. "Comenzaron las grabaciones de Los Expertos", dice el posteo que es el mismo que ella compartió minutos antes en su res social.

Por su parte, ella subió en su historia un par de videos donde explicó que se encuentra saliendo a la ruta para viajar a distintos lugares para grabar su programa.

"No puedo contar dónde estoy ni qué estoy haciendo. Odio que no me dejen contar. Igual, es una oviedad lo que estoy haciendo. Estoy subiendo pocas cosas a las redes", agregó.

¿Están o no juntos? El tiempo lo dirá...