"Me bancaste, hoy te banco", Nicole Neumann apoyó 100% a Pampita

lunes, 1 de febrero de 2021 10:01

Este fin de semana, Nicole Neumann salió a apoyar a Pampita después de la serie de expresiones que se levantaron en contra de la modelo cuando se conoció que tenía coronavirus.

Quien por décadas fue su "rival", recurrió a su historia de Instagram para acompañarla y ponerse a su disposición para ayudarla si lo necesita, ya que vivirían en el mismo barrio.

“¡Tenés razón! Me pasó igual y me bancaste. ¡Hoy te banco yo a vos! Cualquier duda, información o lo que necesites (creo estamos en el mismo barrio), ¡acá estoy!”, expresó la rubia arrobando a Ardohain quien en agosto del 2020 tuvo una reacción parecida cuando a Neumann le dio positivo en esa enfermedad.

Junto a este posteo en su historia de Instagram hay una captura de la portada de una nota periodística que da cuenta del enojo que tiene Pampita por el gran revuelo mediático por la posibilidad de que se haya contagiado en México la enfermedad.

Este escenario sorprendió a muchos seguidores ya que desde hace mucho tiempo ambas mujeres mantienen desencuentros públicos. Pero ahora parece que todo pasó a un segundo plano y la enfermedad las unió, al menos por un tiempo y a la distancia.

El descargo de Pampita

Empatía 0. Así tituló Pampita un posteo que publicó el viernes pasado en el que hizo un fuerte descargo por el tratamiento periodístico que se hizo por su contagio de coronavirus.

"Parace que si te contagiás los medios te crucifican! Cómo pueden insultarme solo por estar enferma? Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo!", comenzó expresando en el nuevo posteo hecho este viernes al mediodía.

Luego agregó: "Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el viallano en esta historia, es la víctima!".

"Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió pero les sirve seguir hablando de eso", señaló.

Por otro lado estimó que quienes la critican tanto y hablan de ella "se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su veerdadera esencia en cada comentario y le dan a la gente su peor versión!".

"En qué momento perdieron toda humanidad?", se pregunta.

"Ojalá no les toque a ustedes o sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque realmente te sentís pésimo y eso sí tenes suerte de no terminar internado. Jamás haría leña del árbol caído", finalizó.