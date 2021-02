MasterChef Celebrity confirmó a su última incorporación y ya están todos los participantes

lunes, 1 de febrero de 2021 18:14

MasterChef Celebrity Argentina fue el programa éxito de Telefé durante el 2020 y la producción no podía dejar pasar la oportunidad de continuar dominando el rating. Por ello, apenas terminó la emisión, comenzaron a trabajar en la segunda edición del programa.

En el mes de enero comenzaron a grabar las promociones (fue allí donde se habría contagiado de coronavirus Carmen Barbieri, al estar en contacto con Sol Pérez) y también las primeras galas. Este lunes confirmaron a la última integrante: Georgina Barbarossa.

Geo se suma a: Andrea Rincón, Dani La Chepi, María O´Donnell, Hernán "El Loco" Montenegro, Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Sol Pérez, Carmen Barbieri, Alex Caniggia, Daniel Aráoz, Flavia Palmiero, Juanse, Cae, Candela Vetrano y Mariano Dalla Libera.

Siempre tan educado

Alex Caniggia, quien se sumó a la convocatoria, los últimos días, y admitió no ser muy bueno en la cocina.

"Lo que más me motivó de MC, de MasterChef es a ver si aprendo algo de cocina así me cocino algo en casa, y después que es un programa que da rating", aseguró el actor, notablemente eufónico por su participación en el programa.

En su perfil de Instagram, Alex subió su propia publicación y junto a una foto en la que se lo ve con lentes oscuros y una campera roja, señaló que Masterchef "necesita de su glamour".

"Yo soy muy competidor, gano todo siempre, no tengo rival, pero en la cocina cagué; con la cocina, la verdad, es que no me llevo bien", agregó el mediático. "Solo me llevo bien haciendo fajitas de la raza mexicana, güey", culminó su mensaje.