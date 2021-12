Wanda Nara habló de la vida sexual con Mauro Icardi: "nunca me mejoró nada”

jueves, 9 de diciembre de 2021 17:52

Este jueves, Wanda Nara sorprendió a su hermana Zaira que actualmente se encuentra conduciendo "Flor de Equipo", en Telefe, y desde París la llamó en vivo. La comunicación sorprendió a todos, no sólo porque Wanda apareció en televisión sin una entrevista anunciada, sino también por todo lo que dijo.

Si bien fue la rubia la que apareció en todo momento en la llamada, contó que Mauro iba manejando a camioneta y atrás también los acompañaban sus dos hijas Francesca e Isabella. En ese marco, tras no poder evadir las consultas sobre la entrevista de La China Suárez, habló de todo y no se guardó nada.

“Me llegaron pedacitos muy esporádicos, no tengo nada para decir, cada uno dice lo que quiere. Yo fui sincera con todo lo que dije, y dije demasiado, porque podía haber obviado detalles. Tengo muy buena relación con Susana y con la producción del canal”, señaló. “Ella me preguntó todo y le respondí con sinceridad, después cada uno que diga lo que quiera. Yo no puedo decir lo que está bien o lo que está mal, lo que es políticamente correcto, jamás lo podría hacer. Los demás no sé, pero a mí me caracteriza la verdad”, agregó.

En ese momento, la empresaria agregó más detalles de la vida íntima con Mauro que no había dado en la entrevista con Susana Giménez, y habló de las relaciones sexuales con su esposo tras el escándalo mediático que vivieron. Nancy Pazos, quiso saber si la vida sexual mejorado después de la crisis pública y Wanda le contestó. “No, siempre tuvimos buena vida sexual, nunca me mejoró nada”.

Por otro lado aseguró que “lo que más me duele es digan que que Mauro sigue conmigo obligado. Los que me conocen saben que a mí me chupa un huevo la plata (...) Lo que único que me importa es la felicidad de mis hijos; y los hijos son tan sabios que mi hija más chiquita vio que la familia no estaba bien y esperó dos meses para festejar su cumpleaños con sus hermanos”.

“Mujeres hay un millón y siempre van a haber estas situaciones, pueden pasar o no, pero la familia es lo más importante. Yo si insisto y apuesto a la familia es porque del otro lado también tengo una persona que apuesta a la familia. Podría vivir tranquilamente de mi trabajo, estando con un hombre o estado sola. Yo no obligo a nadie, y si estoy con él es por amor y por la familia”, finalizó.