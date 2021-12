Hercai: este miércoles se viene el apasionado beso entre Reyyan y Miran

miércoles, 8 de diciembre de 2021 00:00

Apasionado. Así será el beso entre Miran y Reyyan que los unirá en el capítulo de este miércoles en Hercai. La novela turca de Telefe atravesará un momento de intenso amor entre los protagonistas que por vario tiempo vivieron una situación de desencuentro atravesado por la venganza y el resentimiento.

En el capítulo de este martes, Hazar expuso en la mansión Aslanbey al hombre que se había escapado en la estación de servicio el día que buscaban a Reyyan con Miran. Cuando lo presionó para hablar, él se resistió y dio un giro frente a Azize que dejó mal parado al hombre Sadoglu.

"Señora se lo suplico, por favor, ayúdeme, estos hombres me trajeron acá por la fuerza. Me dijeron que si no venía iban a lastimar a mis hijos. Por favor, ayudeme", lanzó el hombre quien tiempo antes le había dicho a Hazar que la gente de Azize lo habían amenazado. Sin embargo algo ocurrió cuando nadie se dio cuenta: el hombre le puso en las manos de Azize una nota.

Cuando la matriarca estaba sola en su habitación abrió la nota y leyó una amenaza: "ten cuidado con el rastro que dejas al jugar. Es hora que pagues por las vidas que tomaste en tus juegos, Azize Aslanbey".

En el capítulo de este miércoles, los protagonistas de la historia vivirán un momento muy fuerte que comenzará con un cruce de palabras en las que Miran le planteará a Reyyan que ya no puede luchar contra lo que a ella le pasa. Para el joven Aslanbey, su esposa está entre 2 realidades diferentes: la de su padre y la de él. En este escenario él sufre y sólo sabe que puede continuar si la tiene a su lado.

"Si te dejo, esos ojos húmedos se secarán y podrán sanar tus heridas, comenzarás a reír más. No lo se, dime tú Reyyan qué hago", le dirá en el episodio que se verá este miércoles.

En ese preciso momento se vendrá el tan ansiado beso, que marcará un antes y un después en la historia que los dos están escribiendo y que luego marcará el rumbo de momentos muy apasionante entre ambos, pese al odio que los rodea y la sed de venganza de Azize.