Hercai: avance del capítulo de este lunes

lunes, 6 de diciembre de 2021 00:00

Momentos de plena confusión vive Miran, tras desenmascarar una de las mentiras de su abuela Azize. El joven Aslanbey descubrió que la matriarca quiso generar un quiebre en la relación de él con su esposa, Reyyan, y se interpuso con una mentira que no prosperó.

La novela turca de Telefe es una de las más vistas en la televisión y su historia de amor y venganza una de las que más cautiva al fandom. En la trama, la semana pasada Reyyan trató de abrirle los ojos a Miran sobre las mentiras que constantemente realiza su abuela pero él mismo la descubrió cuando tramó un viaje de Azat (siendo extorsionado) y le hizo creer a su nieto que el joven Sadoglu iba a escapar con Reyyan. Sin embargo era todo una mentira.

En el capítulo del viernes, Reyyan convenció a su padre, Hazar, para que no se deje calumniar más por Azize y que trabaje para desenmascararla, especialmente ante los ojos de Miran. "Lo que quiere la señora Azize es arrancarme del corazón de Miran. Cada vez que ella siente que que el corazón de Miran se ablanda, inventa un nuevo juego para hacerle creer en sus engaños", expresó Reyyan a su padre.

Luego ella agregó: "No puedo dejar a Miran solo, tengo que apoyarlo. Ayúdenlo, ya que miró la verdad de lo que pasó hoy, ayúdenlo a ver lo que ocurrió en el pasado. No solo me ayudarán de esa forma a mi sino también a un niño huérfano en el pasado".

Al escuchar estas palabras, el padre aceptó el desafío pero aclaró: "Miran nunca me creerá. No importa qué le diga la verdad. Está envenenado, no hay vuelta atrás. No hay antídoto, ni siquiera el amor que le profesas".

Este lunes, Miran decidirá huir de toda su familia para refugiarse sólo en la casa de la pradera. Allí se esconderá para llorar en soledad y en ese momento vivirá situaciones y pesadillas que lo harán sentir muy vulnerable. Sin embargo Reyyan será quien lo contendrá.

"¿Por qué? cuando digo que todo está completo, siempre falta una parte de mi. ¿Por qué?", lanzará el joven Aslanbey antes de ir a dormir, sin entender por qué todo lo malo le ocurre a él.

El episodio de este lunes será el primero de una serie de quiebres en la ficción donde ambos jóvenes irán acercándose cada vez más, en un contexto de peleas y reconciliaciones que traerá momentos de mucha ternura y sensibilidad al fandom.