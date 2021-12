Rodrigo Tapari, el ex Ráfaga, reveló su lucha contra el alcohol: "intenté suicidarme dos veces"

domingo, 5 de diciembre de 2021 11:04

Este sábado, el ex líder de Ráfaga, Rodrigo Tapari, estuvo invitado a los estudios de Telefe para participar de Podemos Hablar. Allí, le confesó a Andy Kusntezoff que mientras su banda tenía un éxito descomunal a nivel internacional, él estaba luchando contra las adicciones.

Según relató el músico, por entonces estaba casado con una mujer a quien conoció desde que eran adolescentes, pero la fama lo mareó tanto que no solo lo convirtió en un hombre infiel sino también en un adicto al alcohol y eso terminó con su matrimonio.

“Todo eso llevó a mi matrimonio a lo peor, cambió todo. Era una bola de mentiras y todo eso se me volvió en contra. Fui un hombre muy infiel”, reveló. Si bien por un tiempo logró mantener las apariencias, una vez dejó su Facebook abierto y ella encontró los chats, fotos y videos que mantenía con distintas mujeres.

Al perderla y darse cuenta de lo que había hecho, decidió quitarse la vida. "Escuchaba una voz que me decía ‘matate, no servís para nada, arruinaste todo, ya está’. Busqué esa salida dos veces, intenté suicidarme dos veces”, confesó.

“Decido asistir a una iglesia cristiana, me recibió familia de mi esposa con mucho amor y dije ‘yo quiero esto para mi vida’. En ese mismo viaje me encontré con una persona totalmente borracha y me vi yo, ahí empezó este cambio”, sentenció Rodrigo quien hoy lleva más de seis años sin beber alcohol. Volvió con su mujer y ahora ella es quien dirige su carrera como solista.