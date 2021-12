Hercai: los actores de la novela guardan un sorprendente pasado

domingo, 5 de diciembre de 2021 00:00

Hercai, la novela turca que relata "el dolor de un amor imposible", sigue avanzando a través de Telefe y causando cada vez más sorpresas en la audiencia argentina. La tensa relación que viven las familias Sadoglu y Aslanbey vive momentos claves para el amor entre los protagonistas, Reyyan y Miran, quienes no dejan de quererse pese al pasado que entre ellos existe.

Así como en la novela, donde ambos guardan un pasado diferente, de la misma manera lo hacen en la vida real, ya que Ebru Sahin, la actriz que interpreta a Reyyan, y Akin Akinözü, el actor que se pone en la piel de Miran, se dedicaron a otra cosa antes de sentir la pasión por la actuación.

Según la biografía de la bella joven, Sahin no comenzó su vida profesional como actriz sino que antes sus estudios la mantuvieron en otro ámbito. Si bien la chica de 27 años ha ganado múltiples premios por su actuación en Hercai, anteriormente se graduó de la Universidad de Estambul en Ciencias del Deporte.

Sí, Ebru es una amante de la actividad física desde siempre y por eso, al momento de elegir una carrera universitaria, optó por el deporte. Sin embargo, su belleza y talento en la actuación le marcaron un camino diferente en su vida, oportunidad que ella no dejó pasar.

Por otro lado, Akin tampoco comenzó a gestar su huella profesional en la actuación. Anteriormente, precisamente al momento de salir de la escuela secundaria, el actor se mudó seis años a Estados Unidos donde se graduó en matemáticas en la Universidad de California en Berkeley.

Akin apareció en televisión recién en 2017, pese a que su familia está marcada por la vida artística. Su abuelo materno fue uno de los primeros presentadores de televisión en Turquía y Akin es el único hijo de la actriz Özlem Akinözü y Tamer Akinözü. Al parecer la sangré le demandó lo que llevaba en los genes y fue entonces que el joven inició su camino en la actuación.

Su interpretación como Miran en Hercai le permitió ganar los premios de "Mejor actor en una serie dramática", en el 24th Golden Lens Awards of the Magazine Journalists Association en 2019; y "Mejor pareja en una serie de televisión", junto a su co -estrella Ebru Sahin en los Premios del periódico Ayakli 2020.