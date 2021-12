Fuerte baja en Flor de equipo: renunció una de las figuras más querida

jueves, 30 de diciembre de 2021 15:15

Martín Campi formó parte de Flor de equipo desde sus inicios, a fines de 2020, y sus imitaciones y personajes siempre tuvieron un rol destacado. Sin embargo, de cara al 2022, decidió dar un paso al costado y cerrar su participación en el programa que conduce Florencia Peña en Telefe. "Les queremos contar a la gente que Campi se nos va... ¡Se nos va de gira!", comenzó la actriz, con humor.

"La verdad es que en nuestra profesión, nos pasa muchas veces que aparecen nuevos proyectos, nuevos desafíos y creo que está buenísimo que te pase eso", agregó, emocionada. Mientras que el humorista explicó los motivos de su decisión: "Claro que está buenísimo, como está buenísimo estar acá, pero me voy a hacer una serie y no me dan los tiempos, porque a la noche hago Los Bonobos en teatro".

Luego de ver un resumen de todo lo que hizo Martín en su programa, Florencia rompió en llanto. "Fue un año extraordinario. Quiero decirte que para mí fue un placerazo. Fue muy lindo compartir con vos el programa", manifestó. Y el humorista le devolvió el elogio: "Para mí fue re lindo corroborar lo que me decían, porque tenemos muchos amigos en común que me hablaban maravillas de vos. Es un placer trabajar con vos".

"Te vamos a re extrañar, pero soy de las que cree que la vida es movimiento, riesgo y hay que salir de los lugares", agregó la conductora. Mientras que Tomás Dente compartió un audio que mandó Denise Dumas en que señaló que su marido fue muy feliz en la pantalla de Telefe.

Según trascendió, en enero Campi comenzará el rodaje de una serie de Netflix sobre la vida de un cantante argentino y el 24 reestrenará Los Bonobos en el teatro Lola Membrives junto a Lizy Tagliani, Osqui Guzmán, Anita Gutiérrez, Manuela Pal y Peto Menahem.