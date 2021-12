Darío Barassi se despidió de "100 Argentinos Dicen" y una serie de famosos toman su lugar

jueves, 30 de diciembre de 2021 16:45

No hay dudas de que Darío Barassi atraviesa un gran momento profesional. Desde que llegó a la pantalla de eltrece con 100 argentinos dicen, el ciclo se convirtió en un éxito de las tardes.

Sin embargo, el conductor no quiere abandonar su faceta actoral. Por eso, para poder grabar una serie de Disney+ junto a Gastón Cocchiarale, Gabriel “Puma” Goity y Luis Brandoni, se ausentará durante el verano en su programa y, según acaba de confirmar, tendrá más de un reemplazo.

En un principio, se rumoreaba que Dani La Chepi estaría al frente del programa por dos meses, pero como a mediados de enero se estrena El gran juego de la oca, otra de las apuestas del canal para el verano que conducirá junto al Pollo Álvarez, el canal decidió incorporar a otros conductores. El anuncio lo hizo a través de una promoción del canal.

"Si Barassi se va de vacaciones ¿quién lo reemplaza?", es el disparador. Y el sanjuanino revela quiénes están listos para ocupar su lugar: "Reemplazarme a mi es una misión imposible, tenés que encontrar a alguien que tenga la alegría de La Chepi, la ternura de Manu Viale, la picardía de Fede Bal, que mueva las redes como Nati Jota y que baile como Flor Jazmín Peña".

Por su parte, Darío se despidió del programa a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen de una reunión con sus compañeros de trabajo. "La esencia de @100argentinosdicen somos todos y cada uno de los de la foto (y otros ausentes). Amo a este equipo que hoy bailó y brindó fuerte y le estoy muy agradecido, porque es este equipo el que me hace salir campeón", escribió el conductor.

Y agregó: "Trabajar así, con esta gente, es una gloria q se la deseo a todos. ¡¡¡Hermanos míos, hasta marzo!!! Que la magia dure en mi ausencia y explote en mi regreso. Los quiero".

Además, de visita en el programa de Mirtha Legrand, en el regreso de la diva, Barassi contó que en contraposición con el éxito que está teniendo, sufre de estrés y ansiedad. "Así, con 148 kilos y tomo gotas cannábicas. Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta que estaba desbordado, tengo una hija de dos años y medio que es un placer absoluto en mi vida y estaba muy culposo, me sentía ausente en varios lugares", reveló sobre el tratamiento que le permitió estar más estable.