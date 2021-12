Una mujer reemplazará a Darío Barassi en la conducción de 100 argentinos dicen

viernes, 3 de diciembre de 2021 17:50

Desde su debut a mediados de 2020, Darío Barassi se convirtió en el conductor más fuerte de las tardes de eltrece. Durante más de un año lideró la franja de las 14.30 y por estrategia del canal pasó a las 18.45, horario en el que disputa el primer puesto en audiencia con Iván De Pineda y Pasapalabra. Y de cara a sus vacaciones de verano, se supo quién será su reemplazante.

Según reveló el periodista Pablo Montagna, se trata de Dani La Chepi, quien luego de su participación en MasterChef Celebrity 2 se desempeñó como host digital de Bake Off en Telefe. Y la elección de la actriz, cantante e influencer no fue al azar, ya que hace varias semanas que comenzó las grabaciones de El juego de la oca, otro programa de entretenimientos en el que acompañará al Pollo Álvarez.

El trabajo de selección de los conductores para el ciclo producido por Kuarzo fue muy puntilloso, para asegurarse de que hubiera química entre ellos y que el formato les sentara bien. Algunos de los famosos que se sometieron al casting fueron Federico Bal, Sebastián Wainraich, Pampita, Flor Vigna. Mientras que Laurita Fernández fue convocada pero se negó a hacer una prueba frente a las cámaras. Finalmente el Pollo y Dani fueron elegidos junto a Martina Fasce, una de las asistentes de Lizy Tagliani en Trato Hecho.

A principios de 2021, cuando Barassi se vio obligado a ausentarse en su programa tras dar positivo de Covid-19, Mochi Balestra -quien estuvo al frente de la primera edición del ciclo en 2004- tomó su lugar. Y el conductor oriundo de Casilda, Santa Fe, generó polémica en las redes sociales al darle "me gusta" a un comentario ofensivo hacia su colega.

"Muy aburrido Monchi, ¿qué dice?", planteó un usuario de Twitter. Mientras que otro respondió: "Un señor con todas las letras que no necesita gritar ni intentar parecer gracioso todo el tiempo. Tampoco dice ‘no me rompan las pelotas’ como el gordo desagradable, ni nos recuerda que es un mamut las 24 hs". Monchi marcó con un corazón el último mensaje y fue duramente criticado.

Sin embargo, frente a las cámaras, Barassi mostró tener buena onda con su antecesor. Incluso, cuando sus productores bromearon con la iniciativa de que regresara Balestra, respondió con humor: "Estoy caliente en serio, eh, pero porque me sorprendió, porque no me lo esperaba. Estoy chivando como nunca antes, guardame la mía, eh, la voy a incendiar hoy. Le mando un beso a Monchi, no es contra vos".