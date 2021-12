Con una emotiva foto, Juariu reveló que superó el cáncer de mamas

viernes, 3 de diciembre de 2021 17:13

Con una emotiva foto y un relato que emocionó a sus más de 360 mil seguidores, la tucumana Vicky Braier, más conocida como Juariu, contó que superó el cáncer de mamas y dejó un fuerte mensaje de lucha y esperanza a quienes pasan por esta situación en la actualidad.

La participante de Masterhef Celebrity 3, además de lucirse en el reality, esta vez lo hizo al demostrar su fortaleza y contar su admirable historia de superación. "Por estas fechas hace 4 años me toque un Bultito en la teta derecha. Me preocupe porque nunca antes me lo había tocado. Fui al médico inmediatamente. Ecografía, y ahí es cuando me dice 'busca un especialista en mamas porque la imagen no es muy buena'", comenzó escribiendo la joven en su cuenta de Instagram.

El texto lo acompañó con una foto en la que se ve una pequeña cicatriz en una de sus mamas, la que no esconde cuando usa bikini y que lleva como marca de su gran lucha. "Yo no terminaba de entender o no quería entender que estaba pasando. Fui a ver un especialista y me dijo “lo operamos rápido si es malo lo sacamos y si es bueno tb” yo creo q el ya sabía que lo más seguro era que tenia algo malo. Hasta ese momento el no le puso nombre, yo menos, no me atrevía ni a pensarlo. Me opere. Era un tumor maligno", dijo.

En su mensaje, agregó: "No tengo antecedentes familiares, era más joven que ahora, por lo q no entendía que había pasado. “No pienses y actúa” me dijo el doctor y eso hice. Empezaron los rayos y hasta el día de hoy estoy con una medicación que me hace estar en menopausia. Los controles anuales y todo lo que conlleva haber pasado por el cancer de Mama".

Sobre aquel momento y lo que implicó, Juariu que estaba viviendo un año difícil hasta que el hecho de haber tenido cáncer le demostró lo que realmente importa en la vida.

"A bajarme a la realidad. Un sacudón amargo que hoy a la distancia creo q supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable q tierra. Cada ves que me preocupo por alguna boludes me Digo “te vas a preocupar por eso changa? Tuviste cancer” Y quería dar este mensaje para que NO DEJES DE HACERTE LOS CHEQUEOS, autoexaminate. El 90% de las mujeres que se lo detectan a tiempo SE CURAN. No te dejes estar. Y si vos estás atravesando algo similar o alguien que conoces, sabe que se puede", finalizó.