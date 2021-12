"No me defraudes": Abel Pintos publicó 2 fotos que fueron rechazadas por sus seguidores

martes, 28 de diciembre de 2021 00:00

Sin dudas, Abel Pintos es uno de los artistas más queridos en la Argentina y eso se nota en la repercusión que adquiere cada posteo que hace en las redes sociales. El cantante tiene casi 2 millones de seguidores en Instagram, donde comparte fotos y mensajes todo el tiempo para mantener informados a sus fans.

Allí muestra uno de sus mayores placeres: la lectura. Desde el 2020, año de la pandemia, comenzó a difundir en la red social los diferentes libros que leía en su tiempo libre e iban desde títulos reconocidos hasta lo último de nuevos autores. Su abanico es de lo más amplio y siempre con cada propuesta acompaña una recomendación.

Este lunes, Abel compartió con sus seguidores el título del libro que actualmente está leyendo. Se trata de La Novena Casa, de Leigh Bardugo, una historia de poder; magia oscura y asesinatos ambientada entre la elite de la Ivy League.

El posteo lo compartió con 4 fotos en la gama del blanco y negro, donde se lo ve muy concentrado leyendo. Sin embargo hay algo que llamó la atención de los fans y los revolucionó, generando una ola de comentarios en Instagram. En 2 fotos el cantante sale con un habano encendido. Incluso en una de esas 2 imágenes, el humo le cubre parte del rostro.

Al ver esto, los fans se centraron en ese perfil, que muchos desconocen, y se multiplicaron los pedidos de las seguidoras para que "no fume".

Entre los mensajes se puede leer: "Sr. Abel , no me gusta que fumes...Desde cuando ????Además es perjudicial para la salud , no me defraudes"; "Cuida los pulmones flaquito, cigarro nooo. Que te queremos escuchar cantar toda la vida"; "Abel no fumes porfa!"; entre otros.