Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este lunes 27 de diciembre

lunes, 27 de diciembre de 2021 00:00

La novela Züleyha, sigue conquistando a la teleaudiencia por la pantalla de Telefe. La trama vive ahora momentos muy tensos con su protagonista presa y aparentemente envenenada.

Züleyha fue detenida después de que intentara asesinar a su esposo Demir porque no dejaba ver a sus hijos. La misma quedó tras las rejas y si bien Yilmaz estaba dispuesto a ayudarla y no dejarla sola, ella le envió una carta pidiéndole que se vaya lejos y no verlo más.

En el capítulo del viernes pasado, se vio las consecuencias que sufrió Züleyha después de que una mujer ingresara a su celda cuando ella dormía y le inyectara algo. La protagonista se desvaneció en el calabozo, tras vomitar y las compañeras salieron a pedir ayuda a la agente penitenciaria.

"Hasta que no esté el permiso del director ella permanecerá acá", aseguró la agente de seguridad mientras obligó a las compañeras de celda a que mantengan la calma. Sin embargo una presa no dudó en enfrentarla para que salve a Züleyha: "¡qué, no tiene corazón usted! ¿No se da cuenta que ella está enferma y puede morir acá?".

En el capítulo de este lunes, Züleyha finalmente será trasladada al hospital donde recibirá asistencia médica pero quedará en grave estado. Cuando Yilmaz se entera lo que ocurre con su amada, quedará en la disyuntiva si ir a verla o permanecer al lado de Müjgan, su esposa.

Por su parte, Müjgan se enterará que Züleyha está internada en el hospital y no sabrá cómo reaccionar. Su odio contra la ex de su marido volverá a florecer atravesado también por los celos de saber que él puede llegar a verla.

¿Qué pasará ahora?, ¿Müjgan atenderá a Züleyha o ayudará a que su estado se agrave?, ¿Yilmaz irá a verla?