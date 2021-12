Gerardo Rozín se quebró en vivo en La Peña de Morfi

lunes, 27 de diciembre de 2021 00:00

Este domingo no fue cualquier domingo en La Peña de Morfi por Telefe. El programa que conjuga música con cocina, despidió el 2021 con un brindis muy emotivo en el que dijeron adiós a este año no sólo con palabras de agradecimiento sino también rescatando el sentido de familia que se vive en el equipo.

En este contexto, quien no pudo contener las lágrimas fue Gerardo Rozín que terminó llorando al contar lo difícil pero también hermosa que es su profesión.

"Pensaba cuando venía para acá que fui un tipo que no tuvo un fin de semana, nunca. Empecé a trabajar a los 15 años en un diario y allí se usaba tener franco o viernes y sábados o domingo y lunes", comenzó explicando.

Luego contó que desde entonces, nunca compartió un fin de semana en familia: "No es queja, sino un comentario, pero mis hijos no me tuvieron nunca un fin de semana completo... hace más de 30 años que trabajo salvo el periodo de vacaciones. Yo trabajo de una manera y disfruto de una manera distinta".

Con la voz entrecortada y con los ojos cristalizados por las lágrimas, Gerardo destacó que este ritmo de trabajo le cambió la vida. "Esta es nuestra casa, no la vida nuestra, habitamos este mundo que es donde trabajamos todos. Amamos este laburo", agregó.

Por otro lado se refirió a los 2 años de trabajar en pandemia, apostando al formato que los caracterizó con todas las limitaciones que este tema sanitario impuso. "Hay algo de lo que acá se generó que nos hizo bien, a nosotros y a mucha gente que pasó la pandemia, los enfermos, los muertos. Mirándonos a nosotros porque sentían que la música los ayudaba. Esa mezcla rara, hoy se repite con más esperanza, más alegría y con ganas de seguir rajando", agregó con la voz quebrada.

Finalmente con la lágrima contenida destacó el valor de la música no sólo en su programa sino en la vida de los televidentes.