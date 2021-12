"Cuídense, está bravo": Marcelo Polino dio positivo de Covid-19

lunes, 27 de diciembre de 2021 14:35

En las últimas horas, el periodista Marcelo Polino reveló que tiene coronavirus a través de sus redes sociales y dejó un mensaje concientizador. "Quiero contarles que di positivo de Covid-19. Estoy con algunos síntomas, aislado y con mis esquemas de vacunación completos", escribió vía stories, el embajador de Telefé.

Además, aprovechó para hacer una reflexión sobre el actual momento de la pandemia: "Gracias por estar siempre. Cuídense, está bravo". No es la única figura del espectáculo que se contagió de coronavirus ya que también confirmaron la enfermedad: el conductor Jorge Rial, el músico Rolo Sartorio de La Beriso y el hermano de Jimena Barón.

La semana pasada, otro periodista de espectáculos confirmó que tenía coronavirus. Se trata de Jorge Rial quien contó lo que atravesaba a través de las redes sociales. "Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el Covid no hace excepciones", comunicó el ex Intrusos y destacó que al contar con el esquema de vacunación completo, que transita la enfermedad con síntomas leves. "La falta de olfato fue la alerta. Por eso, sigan cuidándose y vacúnense. Por ustedes y los demás", añadió.

El Ministerio de Salud de la Nación reportó 7.623 nuevos contagios de coronavirus este domingo, una cifra que se mantenía alta respecto a otros fines de semana, además de 15 muertes por la pandemia en las últimas 24 horas.

Con estas cifras trepaba a 5.460.042 el número de infectados desde el inicio del brote en la Argentina, en marzo de 2020, y a 117.035 la cantidad acumulada de fallecidos. Según los datos recabados por el Gobierno, hubo una suba del 125% respecto del sábado pasado.