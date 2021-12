Mirtha Legrand reveló el resultado de su test de Covid-19

sábado, 25 de diciembre de 2021 11:39

Se habló mucho de la salud de Mirtha Legrand. La diva regresó a la pantalla chica el sábado 18, luego de haber sufrido un problema cardíaco a fines de septiembre, y se la vio muy entusiasmada por su trabajo. Sin embargo, días más tarde generó preocupación, ya que Claudio Cosano, quien confeccionó el vestido que usó en su gran noche y la acompañó, tuvo que testearse tras tener un contacto estrecho con una de sus clientas que dio positivo de Covid-19.

"Me hice el hisopado y me dio negativo", explicó el diseñador y aseguró que la salud de Mirtha nunca estuvo en peligro. Sin embargo, ante el rebrote del virus, la animadora decidió volver a hacerse una prueba para descartar un posible contagio. Y una vez que obtuvo el resultado, se lo comunicó a Ángel De Brito. "El hispado me dio negativo", le confió a través de WhatsApp.

Cabe recordar que desde que empezó la pandemia, Chiquita se recluyó en su hogar y dejó sus programas a cargo de su nieta, Juana Viale. A fines de diciembre de 2020 regresó a eltrece para un programa especial y fue la primera salida en muchos meses. Y aunque este año tuvo más apariciones públicas, todavía siente miedo ante el virus.

A fines de agosto, reemplazó a Juanita, quien debía cumplir con una semana de aislamiento luego de un viaje a Francia, y manifestó su emoción por volver al ruedo. "Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro", dijo. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: "Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: 'Doctor, quiero volver a ser la de antes'. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”.

A los pocos días se animó a regresar al Teatro Colón, donde tiene un palco, para disfrutar de la presentación del Ballet Estable. Y el domingo 12 se acercó al predio de La Rural para votar en las elecciones legislativas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). "El público me agradecía que hubiera ido a votar, fueron todos muy amorosos", destacó la artista oriunda de Villa Cañás, Santa Fe. "Tenía cierta resistencia porque no tenía el número de mesa, pero reconozco que fue magnifico y cumplí con mis deber cívico", reconoció.

Y aunque se la vio muy entusiasmada por el contacto con la gente y por salir un poco de su casa luego de pasar tantos días encerradas, no tardaron en aparecer los rumores que aseguraban que "Chiquita" estaba preparando su retiro. "Nada de lo que se dice es verdad", aseguró su hija, Marcela Tinayre, en diálogo con Noticias Argentinas.

Un mes más tarde, la diva sufrió un problema de salud que la obligó a hacer reposo durante varias semanas, pero eso jamás la hizo cambiar de opinión sobre su regreso a la TV. Y así fue como el sábado pasado volvió a su lugar en el mundo. "Ha sido una vida milagrosa la mía, pero quiero que sepan que todos ustedes me han convertido en una mujer muy feliz", manifestó, visiblemente emocionada y le dedicó su gran regreso a la memoria de sus hermanos Josecito y Goldy, quienes fallecieron en 2019 y 2020, respectivamente, y tenían una relación muy estrecha con ella.

Sobre el contexto social y político, llamó a su público a dejar de lado la famosa "grieta" para poder construir un futuro mejor para todos. "Hago un pedido para que nos unamos todos los argentinos, y que volvamos a ser una gran nación, una gran república, un gran país. No importa que pensemos distinto políticamente, tenemos que salir de este pozo en que estamos", reflexionó. Y concluyó su discurso haciendo referencia a su extensa trayectoria y a los obstáculos que tuvo que superar en más de el último tiempo: "Soy grande, no voy a decir cuánto cumplo, pero en pocos años más seré centenaria. Gracias a mi familia, que ha sido encantadora, y a mis amigos. Tuve pérdidas terribles pero nunca bajé la guardia y siempre fui la Mirtha Legrand que salió adelante".