"Mi objetivo es no perder la calma": Isabel Macedo al borde de la locura

sábado, 25 de diciembre de 2021 13:37

No perder la calma. Ése es el objetivo que este sábado al mediodía trató de mantener Isabel Macedo con su esposo Juan Manuel Urtubey en una larga fila para hisoparse. La familia fue en auto a un centro de testeo en Salta y si bien tenían turno, la espera se hizo interminable y se extendió por más de 2 horas.

La larga espera la fue compartiendo la actriz en las redes sociales donde trató de poner buena onda y energía para no pasar un mal momento en plena Navidad. "Estamos esperando para hacernos el test para ver si podemos viajar tras 2 años. La cola que hay para el testeo, ¡mamita mía del Señor!. Hace 40 minutos que estamos y todavía falta. Debemos tener 20 autos adelante", comenzó contando Isabel en el primer video que subió a su historia en Instagram.

Allí se ve a su marido al volante del auto con una sonrisa mientras la hija de ambos, Isabelita, se muestra todo el tiempo inquieta motivada por el mismo aburrimiento. En este contexto, la actriz contiene la amargura que todo esto genera y juega con la ironía en sus palabras.

"¡Que buen plan venir con la chiquita, la panza, una hora en el auto!, hace 2 semanas que saqué el turno", agregó para luego subrayar: "mi objetivo es no perder la calma, estar tranquila, respirar, no ponerme nerviosa. Esto es la realidad, qué hacemos con esto...".

En otro video, después de superar las 2 horas de espera, y ya al borde de la locura, Isabel Macedo señaló: "la tratas de hacer fácil, no es fácil pero si te pones histérica no va, hay que estar tranquila, no perder la calma".

Con la paciencia ya colmada pero no "explotando aún" a través de las redes sociales, Isabel le puso buena onda al mal momento, aunque siempre con un tono muy irónico: "vamos amor, que no decaiga, pilas alegría, pensando en lo positivo".

Mirá la publicación que hizo