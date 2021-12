L-Gante le escribió a La Chabona y ella compartió el chat: "respetame que soy una mujer"

viernes, 24 de diciembre de 2021 08:55

El enfrentamiento de L-Gante y Christian Manzanelli, representante de Yao Cabrera, no para. Ahora, "La Chabona" otra de las representadas de Manzanelli, compartió un chat con el artista de General Rodríguez y fue picante en lo que le respondió.

Según se conoció, uno de los cuestionamientos que le hizo el manager a L-Gante (Elian Valenzuela), fue que no hizo una colaboración con su cliente, algo que no le cayó bien. En este escenario, tras difundir videos criticando al cantante, mostró una conversación privada.

La influencer compartió la charla que mantuvo con L-Gante. Aparentemente habría sido el artista quien inició el intercambio con un mensaje. "Con vos la mejor, te respeto. Pero si ese logi es tan inteligente que aprenda a encarar los proyectos si quiere colaboraciones", mencionó el padre de Jamaica.

"Sos un gato y con vos todo mal, no tenés códigos y te pegaron dos gritos y saliste corriendo. Me paro de manos por mi representante", le respondió La Chabona. Y agregó: "Aprendé a respetar a las mujeres y no todo es droga. Pedí disculpas y respetame que soy una mujer y vos venís de una mujer. Cuando no eras nadie yo publicaba tus cosas, no tenés códigos".