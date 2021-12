Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves con un plan macabro para asesinar a Züleyha y Yilmaz

jueves, 23 de diciembre de 2021 00:00

Asesinarlos. Ése parece ser el objetivo en mente de Demir para liberarse finalmente de Züleyha y Yilmaz. El empresario no logra superar el "engaño" y no se convence con tener a su esposa tras las rejas sino que ahora quiere verla muerta.

En el capítulo de este miércoles se vio cuando Demir descubrió que su madre, Hunkar, mantenía encuentros en la cárcel a escondidas con Züleyha para llevarle los niños. En un momento de visita al servicio penitenciario, descubre que su esposa estaba besando, a través de las rejas, a sus 2 hijos y decide no sólo quitárselos de su vista sino llevárselos bien lejos, incluso apartarlos también de su abuela.

"La madre de mis hijos ha muerto", lanzó Demir a su madre, al momento de armar el equipaje y llevarse a los niños con él. "Leila es un bebé, ¿quién los cuidará?", preguntó sumida en una gran preocupación Hunkar. Sin embargo, él no la escuchó, subió los niños al auto y se los llevó ante la mirada atónita de todos los de la mansión que no podían creer lo que estaba ocurriendo.

Por otro lado, Züleyha le escribió una carta a Yilmaz rechazándolo y pidiéndole que no vaya más a verla, que la olvide. "Ya no quiere que sea parte de su vida", expresó Yilmaz a su tío de lo que decía esa misiva. Luego le dijo: "Haré lo que dices padrino, aceptaré mi destino. Me llevaré a Müjgan y mi hijo a Estambul. Comenzaré una nueva vida".

En el capítulo de este jueves, un plan macabro se concretará con el fin de asesinar a Züleyha y Yilmaz... y todo apunta a Demir como el autor. El capítulo se desarrollará bajo la técnica narrativa del flashback. Es decir, se mostrará a Züleyha entrando al hospital inconsciente y luego se hará el paso al pasado para mostrar qué ocurrió para que ella llegue a ese estado de inconsciencia.

En ese paso, aparecerá en escena una mujer cuyo rostro no se devela y es quien cargará una inyección que luego le aplicará a Züleyha mientras duerme. Producto de esto, quedará internada en el hospital.

Por otro lado, Yilmaz también está en la mira de alguien que quiere acabar con su vida y por eso tira en el pavimento aceite para generar un accidente en el auto que él conduce con su mujer y su tía. Sin embargo, antes del auto de él va el de Ali quien es el que termina despistando.

¿Qué ocurrirá?, ¿quedarán heridos de gravedad?, ¿quién es la extraña persona que actúa como sicaria?