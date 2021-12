Hercai, avance del capítulo de este jueves

jueves, 23 de diciembre de 2021 00:00

Hercai, la novela turca de las siestas de Telefe, conquista a la audiencia con una trama en la que el amor y la venganza pelean cara a cara. La ficción, que ya transita su última etapa de la Segunda Temporada, tiene a Miran y Reyyan enfrentados por una mentira que oculta Hazar y Elif.

En el capítulo de este miércoles, Miran fue hasta la mansión Sadoglu para hablar con Reyyan y arriesgó su vida para convencerla que él no empujó a Hazar y que es inocente. Eso le valió que se enfrentara al patriarca de la familia que quiso vengar el intento de muerte del padre de Reyyan y con un arma de fuego le apuntó al pecho.

"Como padre, me corresponde quitarle la vida a quien intentó sacarle la vida a mi hijo", lanzó Nasuh apuntando con el arma a Miran. Pero Reyyan se interpuso y le pidió que le dispare a ella antes que a él.

"Ya eres un asesino, Nasuh. Usted es un asesino que le intentó quitar la vida a su nieta. Usted y su hijo son iguales", respondió Miran pero Reyyan se interpuso nuevamente pidiendo que se frente el odio y la venganza entre ambas familias.

"Un día vos y yo moriremos. Moriremos por la venganza y el odio. Perderemos a los seres queridos. Perderenos a nuestros seres queridos. Si alguna vez vuelves a presentarte frente a mi familia, no responderé", le advirtió ella.

En el capítulo de este jueves, Miran y Reyyan se mantienen distanciados añorando el momento en el que estuvieron juntos y lamentando la separación "para siempre". "Dejasta una herida que no sanará, mataste mi esperanza", dirá ella en sus pensamientos y agregará: "Tu no eres bueno para mi y yo no soy buena para vos. No somos buenos el uno para el otro".

Por su parte, él no perderá la esperanza de recuperarla porque siente que sin ella no puede vivir. "Hay esperanza, siempre hay esperanza. Aquí está Reyyan, no me rendiré. Mis heridas sacaron costras contigo, pensé que estaban curadas. Pero al no creerme, se volvieron a abrir. Pero bueno, todavía tengo esperanza", expresará él entre lágrimas.