¿Barby Franco será mamá?

Desde hace 7 años, Barby Franco y Fernando Burlando son parejas. Si bien han habido muchas idas y vueltas, y promesas de casamiento, la pareja supo complementarse y seguir adelante con su amor.

Si bien la boda podría darse en el 2022, hay muchos de los seguidores que ya quieren ver a los dos con un bebé que los una. La pareja es una de las más inestables, tal es así que en el 2020 anunciaron el casamiento y ya en enero se hablaba del final de la relación, sin posibilidad de reconciliación.

Pero volvieron y este año terminó siendo el más fructífero para los dos no solo como pareja sino en lo personal. Particularmente, Barby Franco cierra el 2021 con la alegría de haber ganado el Martin Fierro Digital por la interactividad en Instagram y su alegría la va compartiendo todo el tiempo en sus redes sociales, especialmente en Instagram.

Precisamente a través de su historia de Instagram es por donde invitó a los seguidores a hacer las preguntas que quisieran y allí se dio la más pensada por muchos: "¿No tenés ganas de ser mamá, tanto tiempo con ese hombre?".

Con una foto luciendo un vestido blanco con perlas y una corona, Barby no descartó no querer ser madre y dejó el velo de duda para cuándo será. "Cada uno a su tiempo. A parte no sabes que 'historias' hay atrás de cada pareja!!", comenzó Barby la respuesta destacando con comillas las "historias", y abriendo las puertas sobre otros motivos detrás de ser madre.

Luego agregó: "Lo dije mil veces, las ganas están! Ahora todo depende de él de arriba!!! (no hablo más del tema)".

El adiós al anillo y el vestido

Barby Franco y Fernando Burlando supuestamente planean el casamiento para el 2022 sin embargo no hay nada aún confirmado. En el 2020 las ganas estaban, más que nada por ella, pero la pandemia sumó la cuota para que no se diera al año siguiente. “Amor, no da gastar tanto en una noche”, habría sugerido el abogado y por eso, la bailarina vendió su anillo de compromiso por apenas mil pesos.

Luego se enteró que el letrado había pagado más por dicha joya y que ella podría haber recuperado más dinero. “Casi me mata”, dijo sobre la reacción de su entonces pareja cuando supo lo que había sucedido. Es que ella estaba desilusionada con la situación. Aquella vez, incluso, tenía el vestido de novia listo. ¿Qué hizo? Lo sorteó entre su millón y medio de seguidores de Instagram.