Ángel De Brito recibió propuestas para trabajar en 3 canales

jueves, 23 de diciembre de 2021 15:45

La noticia fue inesperada. A principios de diciembre, Ángel De Brito anunció que el 31 del mismo mes Los ángeles de la mañana se despide de eltrece, a pesar de ser liderar el rating en la franja horaria de 11 a 13. "Vamos a estar en vivo hasta el último día, mucha gente está sorprendida, pero obviamente arreglé con el canal comunicarlo de esta manera. Hablé mucho con Adrián (Suar) y Pablo (Codevilla)", explicó el periodista.

"Es una decisión personal terminar el ciclo. Me voy a ir de vacaciones y es hora de que lo haga porque hace 15 años que hago de corrido muchos programas a la vez", remarcó y aseguró que durante 2022 seguirá trabajando con la productora Mandarina, de Mariano Chihade, pero que aún no sabe en qué proyecto estará.

"No hay mucho más para contar, solo agradecer a las angelitas que pasaron por acá. Hicimos 1500 programas, seis temporadas siendo líderes en el horario. Es algo único y estamos muy orgullosos todos de haber construido este éxito. También quise anunciarlo abruptamente y concreto porque lo quería comunicar yo. No quería que se filtrara, lo sabía mucha gente", agregó. Pero más allá de su explicación, queda una pendiente una pregunta que todavía no tiene una respuesta concreta: ¿Cuál va a ser su futuro televisivo?

En las últimas horas, el conductor dio algunos detalles a través de su cuenta de Instagram, donde le planteó a sus seguidores que le hicieran preguntas. Y allí confirmó que seguirá en la pantalla chica pero en otro canal y que se tomará el verano para descansar. "¿Te hicieron muchas propuestas?", quiso saber un usuario. "Tres canales, tres radios, dos plataformas", se limitó a responder De Brito.

Lo cierto es que teniendo en cuenta el éxito que ha cosechado en seis temporadas de LAM, se convirtió en una figura codiciada. Por un lado, eltrece quiso retenerlo ofreciéndole un mejor acuerdo económico y la posibilidad de cambiar de formato y horario, pero el periodista se negó. Tal como dijo aire, su deseo es seguir con Mandarina, que busca nuevos horizontes y el rumor que suena más fuerte asegura que la productora desembarcará en América, donde Chihade podría ocupar el rol de gerente de programación que quedó libre tras la desvinculación de Liliana Parodi. El Nueve y Telefe también se lo disputan. El primero, para las tardes; el segundo, con la idea de seguir con un programa como el de eltrece.

Por lo pronto, De Brito solo confirma que Yanina Latorre lo acompañará el año próximo pero que no está definido si sus otras compañeras lo haran, ya que en su nuevo programa no tendrá "angelitas" y buscará hacer algo distinto.