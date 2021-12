Masterchef Celebrity: Catherine Fulop, entre lágrimas

miércoles, 22 de diciembre de 2021 00:26

Entre lágrimas sintió que perdió "el partido" pero aún siente que está en juego. Catherine Fulop no pudo contener las lágrimas este martes en Masterchef Celebrity y lloró al darse cuenta que no pudo capitanear el equipo que tenía a su cargo en el desafío propuesto por el jurado.

La consigna era cocinar empanadas pero no sólo que no cumplió con la meta sino que además arrastró a sus compañeras al error. Su equipo estuvo conformado por ella más Paula "Peque" Pareto y Charlotte Caniggia. "Fue una cadena de errores", reconoció y terminó llorando.

A sus empanadas las bautizó "Esperando la carrosa", emulando el nombre de la obra de teatro escrita por Jacobo Langsner, y se caracterizó por hacer sólo 3, con un repulgue que fue cuestionado y una masa criticada. El relleno estuvo hecho con carne de cuadril, verdeo y puerro y por el buen sabor, fue lo más destacado.

Cuando se presentó con las empanadas, Germán Martitegui confesó que cuando ella dijo que se hacía cargo de la masa, "creímos que hacías empanadas todos los días y que todos iban a tener una masa perfecta".

"Tuve un error que me hizo atrasar. Puse harina y leche porque quise innovar un poco", comenzó e la actrixpresando z y angustiada reconoció: "creo que hundí a mi equipo, pero por sobre todo me hundí yo".

"Da la sensación de que podrían haberte salido espectaculares, pero hay un montón de trabas tuyas que vos sola tenés que manejar y que tienen que ver bastante poco con la cocina", le dijo Germán a Catherine.

"Pensar que si escucho algo, digo '¿y si lo aplico?'. Pienso que capaz que voy a poder pero luego me doy cuenta que no puedo", contó.

"Al ver que mis compañeras estaban trabadas, me empecé a preocupar mucho por ellas. Yo quería que terminaran de hacer sus empanadas", reconoció Fulop entre lágrimas.

La actriz fue la capitana del equipo azul y en un intento de ser solidaria con ellas, se ofreció a preparar la masa que las tres iban a utilizar, lo que le terminó valiendo que ella no pudiera hacer la cantidad de empanadas que le habían pedido y que el espesor de la misma no fuera el correcto.

Catherine Fulop este fin de semana fue noticia después de que se conociera que hackers sus cuentas de Twitter y de Instagram con el fin de estafar a sus contactos. La actriz se mostró angustiada por la situación al saber que le quisieron sacar dinero a sus contactos.

“Estoy así, como si me hubieran caído a palos, fue muy estresante al darme cuenta que no solamente se habían metido en mi mail, yo sentía que estaban en mis dispositivos”, expresó a LAM.

“En realidad lo que corre peligro es que al darme cuenta que vulneraron mis mails, porque entraron en realidad a mi mail de Yahoo. Tengo que reconocer y hago mea culpa que tenía unas claves muy bobas. Y a veces tenemos una clave para todo, otra de las cosas que hice mal, cuando en realidad tu Twitter y tu Instagram (porque fueron los dos). Ellos querían entrar, se ve que mi Twitter lo tenían porque yo me doy cuenta porque me lo cerraban y me lo abrían”, remarcó.