Helena Ortega sorprendió en Instagram

miércoles, 22 de diciembre de 2021 21:34

Es de perfil muy bajo y su actividad en las redes sociales es casi nulo. Sólo suele tener un poco más de actividad a través del Instagram de su perro, Igor. Helena Ortega es la hija menor de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, tiene 16 años de edad y no le gustan las fotos ni mostrarse frente a las cámaras.

Por eso cuando aparece en las redes "revoluciona" a sus seguidores. Este miércoles en la noche, la hija de la modelo usó su historia de Instagram para mostrarse fumando y sorprendió a muchos.

Bien rubia y con las mejillas coloradas, Helena aparece en el baño con el cigarrillo en la mano y una enorme sonrisa. Allí se la ve vestida toda de negro, de buzo, y una gorrita del mismo color. "Buena tardee", dice el texto que acompaña al video donde ella acerca el cigarrillo a la cámara.

Helena no suele tener mucha exposición, aunque en este 2021 fue varias veces a ShowMatch La Academia, donde apareció en un rincón. Una sonrisa se dibujó en su rostro y si bien no emitió palabras, Marcelo Tinelli hizo alusión a ella. Fue en el momento en que el conductor del programa presentaba el look sexy de Guillermina. “No sé con qué cara me mira. Ahí están los hijos, la miran atentamente”, bromeó Marcelo.

Cuando la cámara se posó en Helena, ella atinó a reír y taparse la cara para que no la siguieran enfocando. Rapidamente la cámara hizo foco nuevamente en Tinelli y él siguió con la presentación del jurado.

Helena adora jugar al fútbol y Guillermina siempre pondera los trucos que hace con la pelota. Le apasiona tocar la batería y su "hijo" precisamente es su perro Igor, un galgo que es el regalón de la casa.

La palabra de Guillermina sobre sus "hijes"

Guillermina es mamá de Helena, Paloma, Dante -hijos que tiene con Sebastián Ortega-,y Lorenzo, fruto de su actual relación con Marcelo Tinelli. En ShowMatch tuvo la oportunidad de expresarse sobre ellos con palabras de mucho amor.

“Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos, y me encanta entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros. Somos guías, y tenemos que acompañar”, expresó Guillermina el mes pasado en ShowMatch.

“Creo que se evitaría mucho sufrimiento en el mundo si dejáramos que cada uno se exprese y que sea quién quiera y tenga que ser en cada momento de su vida. Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte, o que los hombres no pueden llorar. Me parece que ya hay demasiado dolor en el mundo para encima, agregar dolor en nuestras casas”, agregó ante la atenta mirada de Marcelo Tinelli.

Y cerró entre lágrimas: “Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo… Basta de etiquetas. Gracias, chicos. en las casas se necesita esto”.