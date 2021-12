Züleyha: esta semana termina la Segunda Temporada y ¿se vienen cambios?

lunes, 20 de diciembre de 2021 00:00

Apasionante y dramática. Así es la Segunda Temporada de Bir Zamanlar Çukurova, conocida en Argentina como Züleyha y en España como Tierra Amarga. Por Telefe, la ficción turca atraviesa los momentos culminantes de su Segunda Temporada que están atravesados por los días en la cárcel de Züleyha y su acercamiento a Yilmaz que no la deja sola.

Esto lleva a que Müjgan no pueda soportar el dolor de sentir que su marido está cada vez más cerca de la mujer que él ama y que eso lo aleja de ella. Por eso en el capítulo del jueves pasado intentó quitarse la vida pero sobrevivió gracias a la rápida acción de su tía, Behice.

"Tía por qué me salvaste, no quiero seguir adelante, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin Yilmaz", le dijo luego Müjgan a su tía, en el capítulo que se vio el pasado viernes. Luego su tía le confesó el dolor que sintió cuando vio que ella se moría: "sabes el susto que me diste Müjgan, sentí la muerte cuando te llevaba al hospital".

Esta semana, la ficción se encamina a dar el paso final de la Segunda Temporada y con éste se viene un nuevo giro en la historia. El último capítulo de la Etapa 2 se dará el viernes y con esto se viene el cierre de ese ciclo y el comienzo de uno nuevo que estará marcado por muchos cambios. Tal es así que el fandom lo señala como el de "la muerte" de algunos personajes principales.

Esta semana, la ficción tendrá a Yilmaz y Demir en dos celdas separadas de una comisaría. En el caso del primero, estará encerrado con una persona que lo llevará a conocer, de casualidad, lo que le pasó a Müjgan. Eso lo impulsará a la desesperación por salir.

Luego recibirá una carta de Müjgan que lo movilizará por dentro para sincerarse consigo mismo pero también con la madre de su hijo, que sigue sumida en el dolor y la desesperación.

Por su parte, Hunkar cada vez se siente más afectada por lo que le pasó a Züleyha y buscará ayudarla. El giro que dio este personaje en la última etapa de la Segunda Temporada sorprende de a poco al fandom pero lo impactará mucho más en la Tercera Temporada que será "hasta las lágrimas".