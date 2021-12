Los 8 escalones del millón: Pampita reemplazará a Nicole Neumann

lunes, 20 de diciembre de 2021 15:23

Luego de un 2020 cargado de trabajo, Carolina "Pampita" Ardohain se prepara para encarar el próximo año con más responsabilidades aún. No solo seguirá al frente de Pampita Online y grabará la segunda temporada de su reality, sino que tras el final de ShowMatch: La Academia, durante el verano se sumará al jurado de Los 8 escalones del millón. Y más allá de la relevancia que tiene el ciclo que conduce Guido Kaczka, lo que llamó la atención fue que la modelo fue elegida para reemplazar nada menos que a Nicole Neumann, su eterna rival.

"Están enojados con Nicole en la producción y la va a reemplazar Pampita", reveló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana. "Cuando estaba terminando el año, Nicole pautó un gran aumento, pidió bastante plata. Y como condición le dijeron que le daban esa guita, pero que no se fuera de vacaciones. Arregló el contrato y al otro día aviso que se iba un mes y medio de vacaciones... ¡No tiene palabra!", agregó y señaló que el malestar de la producción influyó en la elección de Carolina.

Pero ese no será el único proyecto que la esposa del Roberto García Moritán tendrá en la pantalla de eltrece. Según informó Pablo Montagna en Radio Rivadavia, se espera que en 2022 conduzca junto al Chino Leunis La casa de los famosos, un reality show de origen estadounidense en el que 16 figuras de distintos ámbitos convivirán en una casa, sin contacto con el exterior, y deberán generar alianzas para mantenerse en la competencia.

Por otra parte, hace tiempo que Pampita decidió bajarle el tenor al enfrentamiento con Nicole, aunque está claro que no son amigas. Todo comenzó en agosto de 2020, cuando Neumann dio positivo de Covid-19 y fue muy criticada. "Seamos más empáticos. Sé que le quedan pocos días para que le den el alta, pero veo una caza de brujas, eso de pegarle al que está en el piso. Hay una tendencia de olvidarnos de eso y estamos todos menos humanos… Dejémosla en paz, que se recupere, ya le quedan pocos días. Está sola con tres hijas. Está bueno que entre mujeres seamos un poquito más buenas, por lo menos desde acá", dijo en su programa.

Y su colega, no dudó en agradecerle públicamente: "Ella también pasó por momentos muy difíciles y se supo poner en mis zapatos y entenderme como mamá. Son cosas muy fuertes. Quiero agradecerle a Pampita por haberse puesto en esta empatía conmigo. Ella también ha pasado por que le quieran hacer mal de afuera".

Por eso, cuando en enero de 2021 Pampita contrajo el virus y se la cuestionó públicamente por no haber cumplido con una semana de cuarentena tras su viaje a México, "Nikita" volvió a mostrar que la pandemia hizo que llegaran a una tregua. Me pasó igual y me bancaste. Hoy te banco a vos. Cualquier duda, info, lo que necesiten (creo estamos en el mismo barrio) acá estoy. @pampitaoficial que se mejoren”, escribió la exesposa de Fabián Cubero. Y aunque Pampita no respondió, comenzó a seguir a su eterna rival en Twitter. Y aunque hace meses que rinde la armonía, la pregunta del millón es: ¿qué pensará Nicole sobre su reemplazo?