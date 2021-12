Joaquín Nahuel aseguró que Wanda "no le contestó" para hacer una torta y ella le respondió

lunes, 20 de diciembre de 2021 17:00

La historia de vida de Joaquín Nahuel Núñez conmovió al país. El nene oriundo de General Rodríguez tiene 10 años y en un accidente doméstico se quemó el 25% de su cuerpo, motivo por el que necesita una cirugía reconstructiva. Para recaudar dinero decidió explotar su pasión por la pastelería y vender tortas en las redes sociales, algo que movilizó a distintos programas de TV, radio y a famosos, como Damián Betular, Carlos Tévez, Carmen Barbieri y Wanda Nara.

"Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo. Nunca bajes los brazos y que nadie te diga que no puedes cumplir tus sueños. Puedes lograr todo lo que soñás y más", empieza el mensaje que la esposa de Mauro Icardi le dedicó en las redes y le pidió que le preparara una torta para el festejo de cumpleaños de su hijo Constantino.

Sin embargo, el último fin de semana, la rubia compartió imágenes de la fiesta que le organizó a "Coki" para sus 11 años, pero la mesa dulce no estuvo a cargo de Joaquín, sino de otra emprendedora que hizo bocaditos dulces y una torta de tres pisos de El Increíble Hulk, uno de los personajes favoritos del cumpleañero.

Ante las fotos que compartieron Wanda y Mauro Icardi (desde París), no tardaron en aparecer cientos de usuarios que se preguntaban qué había pasado con la promesa a Joaquín. Y aunque la mediática decidió no hacer declaraciones al respecto, el nene contó su versión. "No me contestó, por eso no la hice", reveló.

Sin embargo, durante la tarde de este viernes, la rubia usó sus redes sociales para compartir una foto del pequeño y asegurar que no se olvidó del pedido que le hizo, sino que sólo espera la llegada de Mauro Icardi para disfrutar juntos de la torta de Joaquín Nahuel. "El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín", escribió ella.

Cabe señalar que Joaquín ya juntó todo el dinero que necesita para poder operarse en Estados Unidos, pero que sigue mostrando sus trabajos para impulsar su incipiente carrera como pastelero. Si bien la exposición lo ayudó a llegar a mucha gente, también tuvo su lado negativo, ya que recibió mensajes hirientes por los que estuvo cerca de abandonar las redes.

"¡Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado. Yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal. Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar", escribió su mamá en su perfil de Twitter y contó que a su hijo "le dijeron que sus tortas se quemaron como él y empezó a preguntar si él es discapacitado". Su mensaje hizo que miles de internautas manifestaran su apoyo, entre ellos, Wanda.