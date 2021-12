Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este jueves

jueves, 2 de diciembre de 2021 00:00

Un aire de muerte atravesará este jueves a Züleyha, la novela turca que se emite por la pantalla de Telefe. Todo se dará a partir del video que Müjgan le envió a Demir con el registro en imágenes de Züleyha y Demir juntos en una cabaña en el bosque. Aquella escena fue registrada cuando ello lo convocó para afirmarle que su marido estaba tramando la forma de mandarlo preso.

En el video, que Demir ve con su mamá Hunkar, se muestra el momento en el que la pareja se encuentra y él le acaricia el rostro a ella. Luego ambos terminan fundidos en un abrazo. Sin embargo no logra escuchar lo que los dos hablan. Al final, Müjgan le dice a Demir que no está loca y ése es el registro de que lo que ella dice sobre una relación entre los dos ex es real.

Al ver esto, Demir entra en locura, toma el arma y busca a Züleyha que luego es subida a la fuerza a su auto. Luego emprende el escape con ella entre lágrimas y en un contexto que nadie entiende lo que ocurre. Con la ira como protagonista se la lleva al medio del campo, donde nadie puede encontrarlos para cometer el crimen.

"Demir la matará, no puede ser, no puede ser. Por qué tenía que hacer esto", señaló Mujgan al ver lo que había desencadenado ella con el video.

En el capítulo de este jueves, Demir está convencido que Züleyha debe morir pero antes le pide que le explique qué pasó, cómo fue que ella con Yilmaz terminaron juntos en esa casa del bosque. Luego la hace que se arrodille y con el arma apuntando a la cabeza, se deja llevar por lo que siente.

Por otro lado, Hunkar hablará con Ali y le dirá lo que ocurre. "No quiero que mis pobres nietos queden huérfanos", expresará entre lágrimas Hunkar quien proyectó que Demir iba a matar a Zuleyha y luego se iba a suicidar: "lo hará, es capaz".

Por su parte, Müjgan habla con Behice y le cuenta lo que está pasando entre Demir y Züleyha. Al escucharla, la mujer piensa que ella está loca y le dice que tomarán el primer vuelo para ir a Estambul con el fin de tratarse con un psiquiatra.

"Estoy muy preocupada por tí, esa ideas, esas sospechas no son normales, si sigues así destruirás tu hogar", señalará la mujer pero Müjgan le confesará: "lo filmé todo y se lo di a Demir".

Pero confesará que ahora se siente mal por lo que hizo: "Yo solo quería que viera cómo es en realidad su esposa. Supongo que hoy vio la película porque tomó el arma y se llevó a Züleyha".