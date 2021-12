Züleyha, Tierra Amarga: una bella actriz se transforma por completo para su personaje

domingo, 19 de diciembre de 2021 00:00

En Züleyha, Tierra Amarga, la novela turca que se emite por Telefe todas las tardes, una de sus actrices representa a una dulce y tímida jóvenes, que le tocó pasar por difíciles momentos en su vida, como fue el caso de un abuso sexual, y que es parte de la servidumbre en la ascienda de los Yaman. Sin embargo, esa figura se transforma por completo para su personaje, ya que en la vida real es muy diferente a como se la ve a diario.

Se trata de la bella Selin Genc¸, la chica que interpreta a Gülten, amiga de Züleyha, y que se muestra tierna en su personaje. Pero lo cierto es que en realidad no se parece a penas un poco a su personaje, ni siquiera en sus looks.

Su biografía cuenta que la joven tiene 27 años y fue su papel en la serie que la lanzó a la fama tras su talento en la actuación. La chica nacida en Estambul, estudió Ingeniería Industrial mientras también se formaba en interpretación. Su papel en Züleyha fue su primera incursión en la televisión.

"Me encanta actuar porque me ayuda a desafiar mis límites personales y a ampliar mi potencial para ayudarme a ser cada vez mejor", dijo en una entrevista para la revista 'Soul Arabia', y lo cierto es que esa pasión se nota.

"Gülten y yo comunicamos nuestra felicidad abiertamente; además, ambas hablamos con los ojos. Ella es una persona que sabe que vale la pena luchar por lo que cree. Yo soy similar a ella; sin embargo, nuestros métodos probablemente sean diferentes", dijo sobre su personaje.

Y agregó: "No soy el tipo de persona a la que le gusta la repetición. Siempre necesito el cambio, la transformación y la sensación de estar avanzando. Me hace sentir más viva transmitir diferentes tipos de emociones y contar las historias de diferentes personas. Supongo que me gustaría probar papeles opuestos en un futuro próximo".