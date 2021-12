Mirtha Legrand hizo una fuerte confesión: "un día estaba tan desesperada..."

domingo, 19 de diciembre de 2021 00:00

Este sábado, Mirtha Legrand volvió a conducir La Noche de Mirtha por El Trece y la emoción estuvo presente. La conductora volvió a escena de la mano de su nieta Juana Viale -quien la reemplaza desde que empezó la pandemia- y de cuatro invitados: Ricardo Darín, Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon.

La jornada estuvo marcada por la risa y buena onda de todos los presentes pero al final la emoción invadió a la diva. Fue tras ver un video homenaje con momentos claves de su trayectoria, en los que se pudo ver a muchas figuras que ya no están como Sandro, Diego Maradona, René Favaloro y sus hermanos Silvia "Goldi" y José Martínez Suárez.

Tras recordar sus voces y sus expresiones, Mirtha no pudo contener las lágrimas y la emoción. Luego se dirigió al público y a los presentes en el programa para contar cómo se sintió en este tiempo pero también para hacer una confesión.

"Es verdad que les di mi vida", comenzó expresando y luego agregó: "me parece mentira todo lo vivido, bueno y malo. Nunca bajé la guardia. Yo después de esto me retiro, es un homenaje muy lindo. Es muy cariñoso".

Luego confesó con lágrimas en los ojos algo que le pasó cuando le tocó pasar la etapa más dura de la pandemia: "estos años que no trabajé fueron duros. Estuve 365 días sin salir de mi casa y es una barbaridad, hace daño a la cabeza, al físico... un día estaba tan desesperada que llamé a un neurólogo famoso. Pasé a mi escritorio y le dije 'doctor quiero volver a hacer la de antes'. Me miró, apenas unos minutos de silencio y me dijo 'trabaje' y aquí estoy. Es cierto que el trabajo hace bien pero para personas de mi edad o jóvenes ha sido terrible todo esto que pasó".

Mirtha contó que por la pandemia, hubo "días que no hablaba con nadie". "Fue muy doloroso y acá estoy con estos genios y esta divina", destacó apuntando a su nieta, Juana Viale. Luego destacó que durante la cena de este sábado se sintió muy bien: "me han convertido en una mujer muy feliz".

Finalmente antes de despedirse hizo "un pedido para que nos unamos todos los argentinos, que volvamos a ser una gran nación, un gran país pero todos juntos, tenemos que estar juntos y tenemos que salir de este pozo".

"Soy grande, en pocos años más será centenaria, muchas gracias por esta vida maravillosa... tuve pérdidas terribles pero nunca bajé la guardia. gracias por todo", cerró aclarando que no piensa retirarse, por más que lo dijo en su programa pero subrayó: "mañana no se qué va a ser de mi vida".