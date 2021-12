Georgina Barbarossa confesó en PH su anécdota hot con una estrella internacional

domingo, 19 de diciembre de 2021 00:00

Georgina Barbarossa estuvo invitada este sábado por la noche a Podemos Hablar en Telefe. Allí, la artista recordó anécdotas de su vida pública y privada, pero una de las que más sorprendió fue la que vivió junto a su amor platónico Omar Sharif.

Sharif [fallecido en 2015] era un actor egipcio quien cobró fama internacional luego de protagonizar películas británicas y estadounidenses, sobre todo en la década de los sesentas. "De chica había visto "Doctor Zhivago" [protagonizada por Sharif en 1965] y cómo me gustaba Omar", comenzó su relato.

Por casualidad, tuvo la oportunidad de conocerlo. "A mis 20 años me fui un año de viaje por Europa y en ese momento trabajaba en un chiringuito de la playa de Marbella. En esa época yo tenía mi cuerpo y andaba entangada en la playa. Allá no se usaba, pero yo venía de Brasil. Me miraban mucho", contextualizó.

Omar Sharif, el actor egipcio que conquistó el corazón de Georgina Barbarossa y el de millones de mujeres en todo el mundo.?

Dueña de la viveza criolla, se metía en el mar y aparecía en la playa privada de un hotel. "Me salía del chiringuito y me metía en el Marbella Shark Club. Salgo del mar y veo a Omar Sharif. Me empiezan a temblar las piernas. Él estaba sentado en una reposera con sus anteojos de marca leyendo un libro. Me tiré al lado de él y él seguía leyendo", recordó.

"Yo estaba calcinada, no podía más de calor. De repente baja los anteojos, me mira y me pregunta: '¿Quieres tomar algo?'. Yo no podía hablar pero le dije que sí. Entonces llama al mozo y le dice 'dos gin tonic por favor'. Me da el gin tonic me lo tomé por el calor y agarré un pedo que no veía", contó entre risas mientras hacía la mímica tirada en el piso del estudio con Pachu.

La interacción continuó. "Me dice 'esta noche iré a bailar a Pepe Moreno'. No me invitó, me contó a donde iba, pero para mí quería que fuese. Entonces me fui a buscar un vestido divino que todavía tengo. Me fui tempranísimo, a eso de las ocho de la noche, no había nadie. Sigo esperando, me hago amiga del mozo. Dos de la mañana aparece Omar Sharif con tres divinas, rubias. Yo dije 'hola, que tal' y no me dio ni cinco de bola. No se dio pero me pagó un gin tonic", sentenció la actriz.