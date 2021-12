Así fue el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

domingo, 19 de diciembre de 2021 10:07

Este sábado, Pampita y Roberto García Moritán compartieron junto a familiares y amigos más cercanos un nuevo momento íntimo. Es que en un evento al aire libre, al lado del río, bautizaron a Ana.

Tanto los papás como algunos de los invitados, compartieron en sus redes sociales postales de la tarde soñada y de los detalles de la decoración del evento que incluyó arcos de globos blancos rodeando una gran mesa decorada en el mismo tono, jugando con servilletas rosas y en cada plato, un oso de peluche que cada invitado podía llevarse de recuerdo.

Mirá algunas de las fotos:

Benjamín Vicuña y su relación con Pampita

“Nos juntamos todas las semanas, en lo público y en lo privado". Con esas palabras Benjamín Vicuña confirmó la buena relación que tiene con su ex, Pampita, con quien mantienen un buen vínculo como la madre de sus hijos.

El actor habló en Intrusos tras la viralización de las fotos, donde se los ve en un evento a los abrazos y risas. "Este tipo de cosas van a pasar porque es lo normal, lo natural”, aseguró destacando: “me pasa con ella y con otras ex parejas. Espero que sea lo orgánico para todos porque tiene que ser así".

Luego le quitó "el dramatismo" a lo que significa que comparta un buen momento con sus ex y se abrace con ellas como buenas parejas que fueron y mantienen buena relación. "Creo que está bueno que se den este tipo de situaciones por trabajo, porque no hay nada malo y estar bueno tener relaciones sanas”.

Por otro lado explicó: “No tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento. No me gustan esos puteríos”.

Finalmente se refirió al escándalo de la China Suárez con Wanda Nara: “subí una historia cuando pasó todo porque fue lo que me nació en un momento en el que sentí que había un ataque desmedido. No estoy señalando ni a la prensa ni a nadie, es algo social que tiene que ver con una tendencia que tenemos al auto boicot y a destruirnos”.

En este contexto, confesó que para auto-cuidarse no vio las declaraciones que se dieron en la época de ese escándalo con Wanda, Icardi o La China: “Trato de preservarme. No voy a andar consumiendo cosas que me hacen mal”.