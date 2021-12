Hercai: Cahit Gök, el galán que interpreta a Firat, esconde un controversial pasado

sábado, 18 de diciembre de 2021 00:00

Hercai, la novela turca que cautiva las tardes a través de la pantalla de Telefe, cuenta con un elenco que no tan sólo sorprende en Turquía sino también en varios países del mundo donde se emite la novela. En Argentina ya se conocieron las historias de varios de los actores de la narrativa que protagonizan Ebru Sahin (Reyyan Sadoglu) y Akin Akinözü (Miran Aslanbey).

Los dos bandos de las familias enemigas cuentas con personas que los apoyan en todo lo que hagan, aunque no sean de los clanes. Entre los Aslanbey se destaca un hombre incondicional a Miran. Se trata del galán Firat Demiralp, protagonizado por el actor Cahit Gök quien es dueño de un controversial pasado.

Según su biografía, el hombre nació el 7 de octubre de 1981 en Bingöl, por lo que actualmente tiene 40 años. Si bien es un actor de renombre en su país por haber tomado clases particulares con otros profesionales del mundo de la actuación, antes de eso se dedicó a otra cosa.

No es el primero que decidió cambiar su carrera y dedicarse a la actuación, ya que los mismos Ebru Sahin y Akin Akinözü también lo hicieron. La joven estudio deportes mientras que Akin se graduó en Estados Unidos, de la carrera de matemáticas.

Por su parte Cahit también le dio un giro a su destino. El galán estudió la carrera de Economía en la Universidad Anadolu, y fue cuando estaba cursando sus estudios universitarios que comenzó a dar los primeros pasos en la actuación. Tuvo su primera experiencia con la película Storm y luego, llegaron otras como Black and White Love y proyectos como Love, If It Holds, Does It Hold, Urfaliyam Ezelden, Love, Beautiful Ugly, Blue Butterflies, Ezel, If I Am A Cloud, que lo afianzaron como actor.

En sus redes sociales Gök muestra constantemente momentos del back de la novela, y en muchas de sus fotos se muestra con sus compañeros de elenco, revelando la buena relación que conserva con todos.