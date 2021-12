Florencia Peña hizo explosivas declaraciones sobre las denuncias contra Fabián Gianola

sábado, 18 de diciembre de 2021 11:32

Luego de haber sido denunciado por la actriz Fernanda Meneses y la locutora Viviana Aguirre por abuso sexual, Fabián Gianola fue citado ante la Justicia este viernes 17 vía Zoom y aunque se presentó, tal como había adelantado en un video que difundió en las últimas horas, no quiso declarar. Y Florencia Peña hizo explosivas declaraciones contra su colega en Flor de equipo, el programa que conduce en Telefe.

"Yo trabajo desde muy chica, en este ambiente todos nos conocemos y sabemos quiénes somos. La verdad es algo que tenía que pasar. No voy hablar de mí, pero es vox populi", empezó la rubia. Y continuó: "Creo que era una crónica de una muerte anunciada. No me sorprende lo que está pasando, ningún colega salió a bancarlo. Hace un tiempo cuando paso lo de Pablo Rago, sí salimos a bancarlo porque lo conocemos y sabemos cómo es Pablo. Pero no así con Gianola. Estamos hablando de hechos graves y que exceden los límites".

Cabe recordar que el actor sin quedó sin temporada de verano en Córdoba, luego de acordar de común acuerdo con el productor Damián Sequeira su saluda de Relaciones peligrosas, la obra de teatro que protagonizaba junto a Claribel Medina, por si situación judicial. Y ante las acusaciones en su contra, decidió hacer un descargo que difundió a través de las redes sociales.

"Ante los hechos que son de conocimiento público y por pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas", empezó. "Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. La primera persona es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos, y yo finalmente no acepté la extorsión y me denunció", agregó en referencia a la causa que le inició la actriz Fernanda Meneses por hechos que habrían ocurrido cuando fueron compañeros de trabajo.

"Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa, todos los testigos declararon a mi favor", añadió. Y luego se refirió a la denuncia de la locutora Viviana Aguirre: "La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida y estábamos rodeados de gente. Todos los testigos declararon a favor salvo uno que era su pareja". Por otra parte, aseguró que la familia de las dos denunciantes se comunicaron con él para "expresarle su apoyo y darle pruebas". "No creo que esto haya ocurrido nunca. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes", destacó.