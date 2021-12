¡Marcela Tauro se casa!: "mi mamá estuvo al borde de la muerte y eso me unió a él"

viernes, 17 de diciembre de 2021 00:00

Luego de cinco años de noviazgo, Marcela Tauro se casa con Martín Bisio. A los 56, la periodista, que nunca antes pasó por el altar, está lista para formalizar su relación con el empresario, que es 21 años menor. "Todo empezó gracias a Guido Kaczka", reveló en diálogo con Los ángeles de la mañana.

Y explicó qué rol cumplió el conductor de Los 8 escalones del millón y Bienvenidos a bordo en su relación. "Estábamos hablando sobre propuestas de casamiento en la radio y pidió que llamaran a Martín al aire. Ahí me dijo que se quería casar conmigo y le dije que sí, pero todavía no tenemos fecha", relató. Además, contó que a raíz de la pandemia la pareja afrontó momentos difíciles.

"Acuérdense que el 2020 fue un año de crisis, el 2021 se afianzo la pareja porque viví muchas cosas con mi mamá. Ella estuvo casi al borde de la muerte y eso me unió mucho a Martín porque me ayudó, me acompañó a mí, a mi hermana, a mi hijo", agregó y explicó que su madre tuvo complicaciones de salud luego de sufrir Covid-19 pero que "los ángeles la acompañaron" y los médicos la trataron muy bien.

Tauro conoció a Bisio a través de la periodista Mariana Brey y su marido, Pablo Melillo. "Cuando conocí a Martín pensé que era todo lo que yo quería, pero que era muy joven. Cuando empezamos a salir yo estaba re nerviosa: imaginate que soy una mujer de 52 años que tiene celulitis, imperfecciones. ¿Qué se yo? Martín es más joven, entrena y me daba vergüenza desnudarme delante de él. No fue fácil, pero superé todo porque vale la pena", reveló la periodista en una entrevista, cuando el noviazgo todavía era reciente.

Y agregó: "Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces". Además, la pareja enseguida se ganó el visto bueno de Juan Cruz, el único hijo de Marcela, que se volvió muy compinche con el empresario.

A mediados de este año, en diálogo con Karina Mazzoco en A la tarde, la periodista contó que esta es la pareja que "más le duró" y que encontró en Martín el compañero que tanto estaba buscando. "La gente más joven es más libre, no tiene mambos, los que tenemos toda la gente grande. Vienen con un chip de estar ‘sin problemas’. Al contrario, te solucionan todo, te tratan mejor, te cuidan, te miman, te protegen, son leales. Por ahí, en contra, que la gente te critica más, o piensan que vos lo mantenés, esas boludeces. Pero la verdad que yo veo todo a favor", dijo contenta.