Flor Vigna estrenó "Suelto" y mostró su celulitis

viernes, 17 de diciembre de 2021 00:00

Después de las buenas repercusiones por "Uy!", que alcanzó las 3 millones de visualizaciones en Youtube, Flor Vigna lanzó su nuevo tema. Se trata de "Suelto", una cumbia que grabó de la mano de Miss Bolivia.

El video-clip fue presentado este jueves y previamente el "nacimiento" del tema lo acompañó con mucha presencia en su cuenta de Instagram. En la ocasión brindó un vivo a través de su cuenta de Instagram de la mano de la cantante María Paz Ferreyra.

En el vivo, Flor Vigna confesó que recibió "muy buenos consejos" de su colega a quien llenó de elogios. Luego contó a la audiencia de qué trata la canción que se perfila como muy pegadiza para este verano. "La letra habla de soltar y confiar. Quién no tuvo que soltar y confiar en la vida misma", comenzó explicando Flor a lo que Miss Bolivia aclaró: "en los desafíos y cambios".

Luego Flor agregó: "en esas cosas que uno le da vueltas a la vida y uno no sabe por qué carajo las cosas no salen, por qué diste todo lo posible, por qué no podes olvidar a esa persona, por qué no podes dejar de extrañar a esa persona, y a veces es soltar y confiar en la vida misma. La letra es hermosa y mi parte favorita es la que escribió Miss Bolivia. Me encanta ese rap".

Tras estas palabras, Miss Bolivia recalcó que "esa parte no existiría sin el resto de la canción hermosa que le da alojamiento de algún modo. También pensaba en soltar y confiar en el amor".

Además de cantante y compositora, Miss Bolivia es psicóloga y eso lo dejó traslucir en el vivo. "Hay 2 tipos de críticas, las constructivas que son más bien consejos y después está el síntoma social que existe mediante la pantalla que es el hatterismo, que son críticas de un aburrido, de un frustrado, de un cagón, porque la pantalla es un escudo que te hace sentir impune a prender el ventilador. Me quedo con la primera crítica que es constructiva".

Luego del vivo y del estreno del tema en youtube, Flor compartió un par de videos cortos. En uno de estos se la ve llena de adrenalina bailando al ritmo de "Suelto". Allí hace movimientos intensos y finaliza mostrando la celulitis que tiene pese al cuerpo escultural.