Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo del jueves con la peor decisión de Müjgan

jueves, 16 de diciembre de 2021 00:00

La muerte acecha en los momentos culminantes de la Segunda Temporada de Züleyha, Tierra Amarga (Bir Zamanlar Çukurova). La novela turca de Telefe transita situaciones en las que el drama sigue presente con Züleyha presa por atentar contra la vida de Demir y éste ya recuperado de la herida de bala que ella le dio.

Sin embargo, la muerte sobrevuela a los protagonistas a partir de toda esta situación. Es que una de las figuras de la trama no soportará más la situación que le toca vivir y buscará el peor camino para escapar de su dolor: el suicidio.

En los capítulos que se vieron esta semana, Züleyha transita sus días tras las rejas, con el dolor de no tener a sus hijos con ella. La joven siente que todo su mundo se derrumba y lo único que la mantiene en pie es la esperanza de recuperar a sus hijos y el amor de Yilmaz que no la abandonó y no solo fue a verla a la cárcel sino que buscó por todos los medios que le den la libertad.

Este miércoles, Hünkar también la visita con una amistad inesperada y junto a la fiscal Jülide, intentarán salvarla, pero hay un camino difícil por delante. Aunque Züleyha quiere permanecer en silencio, la vida la pondrá en una lucha difícil pero ella ya no tiene nada que perder.

En el capítulo de este jueves, un personaje estará al borde de la muerte. Se trata de Müjgan que hará un esfuerzo por salvar su matrimonio con Yilmaz pero al no ver respuestas de él y quedar en evidencia el amor que le tiene a Züleyha, tomará una determinación que nadie esperaba. Aprovechará el momento en el que Behice se lleva a su hijo para atentar contra su vida.

En la soledad de la casa, escribirá una nota dedicada a sus seres queridos y relatará el duro momento que le toca vivir con Yilmaz cerca de Züleyha. Luego tomará la decisión que cambiará el rumbo de la historia.

¿Qué pasará?, ¿finalmente morirá?, ¿qué hará Yilmaz con lo que ocurrió?