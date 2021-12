Video: Fabián Gianola hizo un descargo ante las denuncias de acoso

jueves, 16 de diciembre de 2021 19:19

Luego de haberse quedado sin temporada de verano en Córdoba, luego de acordar de común acuerdo con el productor Damián Sequeira su saluda de Relaciones peligrosas, la obra de teatro que protagonizaba junto a Claribel Medina, Fabián Gianola rompió el silencio y se defendió de las denuncias de acoso sexual en su contra y denunció que fue amenazado y extorsionado.

"Ante los hechos que son de conocimiento público y por pedido de mis abogados voy a grabar este video para contarles algunas cosas", empezó en unos imágenes que difundió el periodista Juan Etchegoyen. "Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. La primera persona es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenzó, amenazó a mis hijos, y yo finalmente no acepté la extorsión y me denunció", agregó en referencia a la causa que le inició la actriz Fernanda Meneses por hechos que habrían ocurrido cuando fueron compañeros de trabajo.

Fabián Gianola volvió a hablar de las denuncias en su contra: “Estoy muy tranquilo”. #MitreLive pic.twitter.com/s0ZkcjHS1m — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) December 16, 2021

"Tenemos los audios de las amenazas que comprueban el intento de extorsión. En esa causa, todos los testigos declararon a mi favor", añadió. Y luego se refirió a la denuncia de la locutora Viviana Aguirre: "La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida y estábamos rodeados de gente. Todos los testigos declararon a favor salvo uno que era su pareja".

Por otra parte, aseguró que la familia de las dos denunciantes se comunicaron con él para "expresarle su apoyo y darle pruebas". "No creo que esto haya ocurrido nunca. Pruebas que vamos a usar y que son determinantes", destacó. El actor había sido llamado a indagatoria para ser indagado vía Zoom el viernes 17 por los seis delitos que le adjudican, a pedido de la fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) Mariela Labozzetta. Sin embargo, reveló que no va a presentarse: "No voy a declarar por ahora por pedido de mis abogados porque estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que creemos que van a resolver las causas".

Días atrás se mostró confiado de que la Justicia pueda fallar a su favor: "Estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Confío plenamente en mi equipo de abogados. Todo va a salir a la luz pronto y todo se sabrá pronto y va a salir todo muy bien".