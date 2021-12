Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 15 de diciembre de 2021 00:00

Züleyha se enfrenta a una de las situaciones más duras de su vida tras haber sido presentada ante un juzgado turco por haberle disparado a Demir. La joven enfrenta la causa por intento de homicidio premeditado y ese delito podría valerle la vida en la cárcel, lejos de sus hijos y de su amor de toda la vida, Yilmaz.

En este sentido, la historia que Bir Zamanlar Çukurova o "Érase una vez en Çukurova", como es su nombre en español, mostrará un revés frente a lo que la chica creía vivir. Ocurrirá cuando Hunkar, la madre de Demir la visita en la cárcel y le pida perdón por todo lo que hizo vivir desde su llegada a la estancia.

"Tu me debes perdonar, perdón por no detenerlo, perdón por no intervenir cuando debía. Perdón por alejarte de tu hijo tantas veces, te hemos hecho mucho daño", le rogó Hunkar a Züleyha mientras la joven rompe en llanto del otro lado de las rejas que no sólo la privan de su libertad, sino también de estar con sus pequeños Adnan y Leila.

Por otro lado y en esa misma línea, Yilmaz le confiesa a Fekeli que en realidad, la única mujer que le importa y a quien ama es "la inocente" Züleyha y que tiene miedo por el futuro que los ve cada vez más alejados.

"Las heridas que tienen son frescas, date un poco de tiempo, deja que sanen y regresaremos al tema", le dice el hombre en relación a su reciente ruptura con Mujgan ya que en el capítulo anterior le pidió el divorcio. Sobre la situación procesal de Züleyha, le asegura que los Yaman querrán que reciba la máxima sentencia y su objetivo es desprotegerla.

Por último, Mujgan escucha a su tía quien le recrimina las consecuencias de sus actos y le advierte que no es capaz de darse cuenta de todo lo que provocó a partir de lo que hizo. Por eso la mujer le recomienda aceptar el divorcio que Yilmaz le pidió y solicitarle quedarse con algunas de sus propiedades y pedirle un pago mensual por el hijo que ambos tienen. ¿Será capaz de hacerlo, la médica?